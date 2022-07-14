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荷蘭兩男畫反猶太塗鴉諷球星 被判參觀大屠殺紀念館

環球社會熱點 17:45 2022/07/14

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兩名荷蘭男子去年因創作嘲諷愛隊球員轉投死敵的反猶太塗鴉被捕，日前獲當地法院判罰。兩人需要參觀大屠殺紀念館，並需在事後提交報告。據悉，塗鴉上的球星身穿集中營服飾壁畫，並配以反猶太文字。

白人警弗洛伊德案侵犯公民權罪成 判囚21年 【下一頁】

貝爾黑斯（Steven Berghui）去年從位於荷蘭鹿特丹的球會飛燕諾（Feyenoord）轉會，加盟首都阿姆斯特丹的國內另一班霸球會阿積士（Ajax）。阿積士數十年來擁有大量猶太球迷，過往不少猶太人更專程乘搭飛機前往觀賽，同時亦是飛燕諾多年死敵。

涉事塗鴉壁畫

貝爾黑斯去年轉會不久，有人在鹿特丹Schuttersweg區內發現一幅大約4平方米的塗鴉。畫中貝爾黑斯帶著圓頂小帽，擁有大鼻，身穿集中營間條服裝，胸前更配有中間寫著「J」字的黃色六角星。畫像旁更有醒目字樣寫著「猶太人總是逃跑」字樣，諷刺貝爾黑斯轉會至親猶太球隊。

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荷蘭鹿特丹政府認為塗鴉具有冒犯性，發現後一日內已將其拆除，當局其後亦拘捕兩名當地男性居民，分別42及47歲。其中居於Hoogvliet的男子上月曾在聽證會上表示，塗鴉絕非要侮辱任何人，對相關情況深感抱歉，強調只是出於諷刺意圖，以及對貝爾黑斯轉投死敵心有不甘。

鹿特丹法院周三（13日）對案件作出裁決，法官最終判處兩人60小時的社會服務令，並要求兩人參觀位於阿姆斯特丹的大屠殺紀念館（Holocaust Memorial），其後亦需提交書面報告。法官判決時形容，塗鴉令人震驚，並指兩名男子無法理解針對猶太人的大屠殺對猶太社區﹑倖存者及家屬造成的傷害。

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責任編輯：李俊儀

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