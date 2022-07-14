殺安倍槍手母向教會捐1億日圓 賣地兼用老公保險金

日本前首相安倍晉三上周遇刺身亡，41歲槍手山上徹也的母親為「統一教」信徒。有指山上母親曾向「統一教」捐款多達一億日圓，將賣地及亡夫的保險金全部用於捐款。

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「統一教」全名為「世界平和統一家庭聯合會」，山上作案後向警方供稱，母親沉迷統一教多次奉獻巨額捐款導致破產，家庭因而一無所有。

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據悉，山上認為安倍晉三的外祖父、日本另一名前首相岸信介曾協助擴張「統一教」，又覺得安倍本人與教會有密切關係，成為犯案動機。

日媒《讀賣新聞》報道，山上母親大約在1998年加入「統一教」，曾出售位於奈良及東大阪市的3處土地房產。及動用已故丈夫的人壽保險金向教會捐款。

她在2002年破產後堅持繼續捐款，累計捐款約1億日圓（約564萬港元）。

而「統一教」回應指，教會目前仍在調查山上母親的捐款金額，又強調在2005年至2014年期間曾向山上母親退還5,000萬日圓（約281.9萬港元）。

「統一教」更指山上母親在2009年至2017年期間，並無參加教會活動。她在約兩至三年前才與教會人士聯絡，由半年前起平均每個月參加一次教會活動。

「統一教」日本會長田中富廣曾表示，安倍並非教會成員，但可能曾與教會附屬團體交流。

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而安倍遇刺後，山上母親已經搬到親戚寓所，並曾經接受警方詢問。日媒指山上母親相隔多日後首次回應事件，表示對兒子所為感到抱歉。

山上也供稱自己一開始製造了高壓鍋炸彈，但為免無關的人捲入其中才放棄使用，改為製作容易鎖定目標的槍械。

警方在山上的寓所檢獲7支自製槍械，與案發現場發現的手槍相同，其中有一兩支尚未完成。警方認為山上為製造出殺傷力強的武器，曾經反覆試製。

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責任編輯：鄭錦玲