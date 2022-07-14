【科技人才】Google香港推智慧數碼人才計劃　6大網上課程最長為期1年

近年各大行業急速數碼轉型，市場對具數碼科技知識的人才殷切。為了推動本港智慧數碼城市發展及培育人才，Google香港今日（14日）宣布推出「Google Career Certificates 智慧數碼人才計劃」，與香港青年協會合作，向1,000名有需要的參加者發放助學金。

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培育計劃一共提供6項網上數碼技能專業證書課程，涵蓋IT編程、數據分析和網上營銷等五大數碼技能。透過一系列的網上學習課程，讓計劃參加者最快在6個月內學習其感興趣的實用數碼職業技能。

為確保所有人享有平等學習數碼技能的機會，Google香港更與香港青年協會合作，撥款支援 1,000位有需要的本地年輕人才參加是次計劃。年齡介乎16至35歲的香港永久性居民，可於即日起於香港青年協會網站上報名。

香港青年協會業務總監鄧良順表示，將優先考慮為低收入人士、女性、特殊學習障礙者，或少數族裔的參加者提供相關的助學金。經殷選獲得助學金的人士，可在最長為期1年內，修讀由Google提供的相關證書課程。同時額外獲得由香港青年協會提供得諮詢服務和交流機會。

Google 香港銷售及營運總經理余名德指，雖然助學金名額只有1,000個，但其Google Career Certificates智慧數碼人才計劃亦同時開放予所有人士報名參加。如非獲助學金的人士，仍可經Coursera，以每月39美元 （約 306 港元）的訂閱費用報讀相關課程。並強調Google並不會從中收取任何利潤。

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責任編輯：殷凱怡

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