【內房危機】 內地「爛尾樓」湧現 停貸潮蔓延至18個省份 內房股跌勢未止

內房危機再現，內房股跌勢未止。本周內地爆出多個樓盤「爛尾」，引起業主不滿，更聯合起來「斷供房貸」，據內媒報道，暫時涉及18個省份，包括廣東、廣西及湖南等。最新數據顯示，業主發布的強制停貸樓盤個數已達150個，其中河南為重災區。涉及的開發商包括中國恒大（03333）、佳兆業（01638）、中國奧園（03883）、世茂集團（00813）、融創中國（01918）等，而上述內房現時仍然停牌。

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部分內房股沽壓仍然沉重。民企龍湖集團（00960）為表現最差藍籌，收報29.45元，跌6.1%；碧桂園（02007）跌1.4%，報3.62元。國企龍頭內房亦受拖累，華潤置地（01109）跌3.3%，報33.95元；中海外（00688）跌1.1%，報23.05元。不過，綠城中國（03900）、旭輝控股（00884）及雅居樂集團（03383）等內房見反彈，分別升1.4%、6.2%及1.1%。

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記者：郭秀慧