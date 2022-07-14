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【AIA】友邦謝佩蘭：自願醫保3月按月銷售升逾2倍　未來會有新產品公佈

股市 16:39 2022/07/14

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友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭指，公司自願醫保今年3月按月銷售升逾2倍；2021年新業務價值上升37%；電子化由2019至2021年上升17%。她表示，在疫情下公司利用了線上及線下的方式與客戶溝通，例如客戶申請理賠時可使用拍照功能處理。她表示，未來將有新產品公佈。

另外，友邦香港周四（14日）委任香港女子游泳運動員何詩蓓擔任「友邦香港及澳門大使」，並推出由她主演的廣告系列《為您超越 伴您突破》，廣告將於7月14日起於AIA及社交媒體平台和數碼媒體推出。

另外，何詩蓓亦為「AIA 健康校園計劃」拍攝短片，以傑出運動員身分鼓勵學生從小培養健康良好的生活習慣。計劃將於2022至2023學年在香港、澳洲、泰國和越南推行，其中為全港小學教師提供由專樂教育工作者設計與課程相關的免費網上素材。

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