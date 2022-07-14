【美國加息】普徠仕：周五美國零售數據是關鍵　料未來兩次議息累計加息150點子

▲ 普徠仕：周五美國零售數據是關鍵 料未來兩次議息累計加息150點子

美國通脹未退燒，6月CPI按年升9.1%，核心CPI升5.9%，普徠仕美國經濟學家Blerina Uruci表示，核心CPI出乎意料的升幅，為聯儲局帶來重大挑戰。該行指，升幅不只是由一兩個特殊因素不成比例地帶動，其中租金／屋主等值租金（OER）的升幅可以與1980 年代水平看齊，說明美國已難以擺脫國內的服務業通脹。

貝萊德：美國CPI數據顯示通脹已擴散至廣泛層面，看【下一頁】

普徠仕認為，周五的零售銷售數據將成為聯儲局及市場的關注點。在疲弱數據接連出現後，市場普遍預期名義銷售額將出現反彈。若數字來得更高，將向聯儲局釋出一個訊號，即就算面對緊縮金融狀況，消費者支出並未太受影響，令加息75個基點的論調變得更有說服力。

市場轉為押注7月加息1厘。該行認為，在未來兩次會議上，不論加幅如何先後調整，累計加息幅度料將達到150個基點，而鑑於過去數天強勁的就業和通脹數據，聯儲局主席鮑威爾或許不會對目前市場走勢作出勢作出過多干預。另外，如聯儲局推出更多超大規模的加息措施，將進一步提高明年經濟硬著陸或衰退的可能性。

普徠仕又提到，6月份家居用品、服裝及娛樂商品價格均上漲，令通脹步伐加快。該行認為高通脹和貨幣收緊政策最終會在角力中得勝，令市場需要更長時間才能走出這個經濟周期。

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