【遊戲熱話】PS Plus 7月遊戲登場　多款遊戲開放予升級、高級會員

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【智能家電】電子門鎖趨普及 7成港人已轉用或考慮升級
Sony在上月公佈PS Plus的7月份會員免費遊戲陣容，當中包括《古惑狼 4：時空之旅》（Crash Bandicoot 4: It’s About Time）、《黑相集：棉蘭號》（Dark Pictures: Man of Medan）等。Sony日前亦公布7月升級、高級檔的新增遊戲陣容，當中以貓咪為主角的《浪貓》（Stray）將會首次在PS Plus推出。
《浪貓》（Stray）是賽博龐克（Cyberpunk）風格的冒險遊戲，其設有PS5及PS4版本，這也是第一款同步在PS Plus登場的第三方遊戲。至於升級及高級會員，則可遊玩《FF7 重製版 Intergrade》（包括尤菲篇 DLC）、《FF7 重製版》、《漫威復仇者聯盟》等。
至於提供給高級會員的經典遊戲目錄中，則會增加《勇者實在太囂張》（No Heroes Allowed!）和《樂克樂克：午夜嘉年華》（LocoRoco Midnight Carnival）兩款PSP經典作品。
責任編輯：廖淑瑩
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