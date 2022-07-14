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【遊戲熱話】PS Plus 7月遊戲登場　多款遊戲開放予升級、高級會員

科技 18:12 2022/07/14

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當中以貓咪為主角的《浪貓》（Stray）將會首次在PS Plus推出。

Sony在上月公佈PS Plus的7月份會員免費遊戲陣容，當中包括《古惑狼 4：時空之旅》（Crash Bandicoot 4: It’s About Time）、《黑相集：棉蘭號》（Dark Pictures: Man of Medan）等。Sony日前亦公布7月升級、高級檔的新增遊戲陣容，當中以貓咪為主角的《浪貓》（Stray）將會首次在PS Plus推出。

【PS5災情】PS5 VRR功能有Bug 導致屏幕現殘影

《浪貓》（Stray）是賽博龐克（Cyberpunk）風格的冒險遊戲，其設有PS5及PS4版本，這也是第一款同步在PS Plus登場的第三方遊戲。至於升級及高級會員，則可遊玩《FF7 重製版 Intergrade》（包括尤菲篇 DLC）、《FF7 重製版》、《漫威復仇者聯盟》等。

【遊戲熱話】Switch用戶注意！  夏天玩勿遮擋多個散熱位

至於提供給高級會員的經典遊戲目錄中，則會增加《勇者實在太囂張》（No Heroes Allowed!）和《樂克樂克：午夜嘉年華》（LocoRoco Midnight Carnival）兩款PSP經典作品。

【3D玩具】孩之寶3D打印玩具服務 自拍臉部打造專屬模型

責任編輯：廖淑瑩

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