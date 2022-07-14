西班牙推4個月任搭火車 助民眾對抗通脹

全球多個國家通脹高企，對民眾生活帶來嚴重影響。西班牙首相桑切斯周二（12日）宣布新政策抗衡高通脹，包括民眾從9月開始可免費搭火車4個月，涵蓋中短程鐵路。有關措施只適用購買月票或多程票乘客，單程票乘客並不受惠。

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西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）周二宣布紓緩通脹措施，購買多程票乘客從9月起至12月31日，可免費搭乘中短途火車，為期4個月。免費路線包括由國營鐵路運營商Renfe經營的Cercanías及Rodalies的通勤列車，以及行程少於300公里的Media Distancia路線。

至於單程票乘客、搭乘其他交通鐵路，包括長途火車及非國營列車人士則不受惠。

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桑切斯表示，完全理解民眾面對通脹困難，將全力捍衛勞動階級。當局透過向銀行及能源企業徵稅的收入補貼民眾免費搭火車、興建1.2萬套新房屋以及增加青年獎學金資助。

德國早前亦推出類似措施，在6月至8月期間推出公共交通工具月票，民眾只需每月9歐元（約75港元），即可在全國各地無限任搭地鐵、巴士及有軌電車等公共交通工具。

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責任編輯：郭麗明