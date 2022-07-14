【展覽復常】首次全面開放公眾參與　香港國際珠寶展29日開幕（多圖）

▲ 香港貿發局主辦的第38屆香港國際珠寶展，以及第8屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，將於7月29日至8月2日於會展舉行。（李智美攝）

香港貿發局主辦的第38屆香港國際珠寶展，以及第8屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展，將於7月29日至8月2日於會展舉行。展覽首次全面開放予公眾人士，珠寶愛好者可購票入場觀賞及選購珠寶珍品。

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兩大珠寶展吸引逾430家展商參展，除了本地展商，亦有來自中國內地、德國、意大利、日本及新加坡，包括由20家展商組成的意大利展團，而亞太區創作師協會亦將帶來多位香港設計師的創新珠寶設計。

另外，貿發局將首度舉辦「只想購物節」，匯聚多款美酒佳餚、家居生活及玩樂休閒產品，讓市民一站式購物。購物節滙聚540多家展商，並設6大展區，展品來自台灣、日本、澳洲及法國等國家和地區。

疫下零售市場機遇增

香港貿發局副總裁張淑芬表示，「疫情期間不少珠寶展參展商積極探索零售市場機遇，而本地消費者亦喜愛尋找設計獨特及性價比高的產品，所以今次兩項珠寶展均全面開放予公眾人士入場。」並預料，政府即將發放第二期消費券，有助刺激市民消費意欲。

由於今年展會全面開放予珠寶愛好者入場，大會特意舉行大眾化的分享會，主題包括鑽石的藝術與科學、珠寶的創造和鑒賞、工藝技術的傳承，以及為甚麼選擇永續珍珠等，加深公眾對珠寶的認識；市民還可以參加繞線玫瑰花耳環工作坊。

此外，珠寶展將舉行「珠寶競投精明眼」活動，拍賣品包括18K彩鑽耳環戒指套裝及18K澳洲白南洋珍珠鑽石吊咀，入場人士可以1折起價格競投心儀產品；展會期間亦將舉行多場精彩珠寶匯演和幸運大抽獎。

另外，參展者憑單一收據消費滿港幣1,000元即可換取1張抽獎券，豐富獎品包括足金老虎擺件及瑞士寶爵表（玲瓏系列）等。

兩項珠寶展及「只想購物節」詳情

日期 2022年7月29日至8月2日（星期五至二） 時間 7月29至8月2日（星期五至一）：上午10時30分至下午7時 8月2日（星期二）：上午10時30分至下午5時 地點 香港會議展覽中心展覽廳3 入場人士 開放予公眾人士入場（16歲以下參觀人士必須由一名18歲或以上之成人陪同下登記及進場） 入場費 每位100港元

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記者：李智美