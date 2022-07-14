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【歐元定存】歐元定存息最高3厘 花旗料歐洲下周四加息0.25厘

16:12 2022/07/14

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歐元兌美元昨晚曾跌穿1算大關

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歐洲央行將於下周四（7月21日）議息，市料勢加息0.25厘，為10多年來首次上調，但無助歐元擺脫頹勢，市場憂慮歐洲陷能源危機，花旗料未來半年內歐元仍處1.05低位，歐元昨晚（13日）曾穿1算心理大關，乍現0.9999的逾20年新低，現滙暫重上1算。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，歐央行將於7月下旬議息，預期會加息25點子，9月及10月則各加息50點子，12月再加息25點子。不過，該行暫時維持歐元兌美元6至12個月目標1.05，長線目標1.1。

美國公布6月CPI按年增9.1%、超預期【下一頁

對於美國剛公布6月份CPI升9.1%，廖嘉豪今午（14日）回應，預計7月CPI仍達9.1%，然後8月份CPI或輕微回至9%，隨後CPI亦會逐步回落，至今年底CPI可能收窄到7.3%。

廖嘉豪暫時對聯儲局的加息路徑基本預測未有改變，仍預計7月28日加息75點子，但亦不能排除或達1厘的加息幅度。而對美滙指數的最新預測為3個月內再挑戰111.02新高，6至12個月104.04，長線預測為99.33。

此外，歐元雖暫難走出負利率，但4間港銀仍提供定期存款息，包括大眾銀行及華僑永亨，甚至是發鈔行渣打香港 （02888） 。而花旗更於下半年大加1個月歐元定存年息0.5厘至3厘，且降低入場費，由本來須等值20萬港元，現不設最低門檻，但維持其他附帶條件。華僑永亨料未來兩周歐元在0.99至1.03區間窄幅上落。

談及英鎊，廖嘉豪預期，英倫銀行會再加息3次，每次25點子，政策利率或升至2厘。暫時維持英鎊兌美元6至12個月目標為1.2。

中銀香港（02388）今午回應本報查詢指，歐元區6月份通脹按年上升8.6%，觸及紀錄高位，分項數據顯示，能源價格變動為歐元區通脹的主要原因。由於歐洲多國依賴俄羅斯天然氣供應，市場擔心將進一步推高歐洲能源價格，引發通脹及經濟衰退問題。

俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應【下一頁

中銀香港指，為壓抑通脹，歐洲央行將很可能於7月份啟動加息，為10多年來首次。預期今次加息25點子，其後於9月會議加息50點子，餘下每次會議加息25點子，最終於明年3月將利率升至1.25厘，累加175點子。

中銀香港續說，受天然氣及能源價格影響，經濟衰退將持續影響歐元區，而美國6月份非農數據仍較為理想，相信美國比歐洲有較多加息空間，歐元兌美元於昨天曾跌穿1算，估計下半年將維持弱勢，於0.9至1.05美元區間運行。

另方面，中銀香港預期，英倫銀行將於8月份會議加息50點子，並於餘下3次會議再加息50點子，累加100點子至2.25厘。預計2023年息口會保持穩定，倘若通脹受控甚至會掉頭減息。預計英鎊兌美元年內高位1.37已於1月份出現，餘下時間將於1.15至1.25 美元區間運行。若英鎊跌近2020年低位1.15美元以下，可考慮分階段吸納。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

花旗銀行 加息 歐洲央行 歐元 外幣定期存款 定期存款

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