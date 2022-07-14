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【新股IPO】三新股今晚暗盤　微創腦科學一手帳面暫虧損340元

新股IPO 16:20 2022/07/14

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三新股明日掛牌，今晚有暗盤交易

明日將有三隻新股掛牌，包括由微創醫療 （00853） 分拆的微創腦科學 （02172） 、澳門IT解決方案供應商博維智慧 （01204） ，以及商用車物流及供應鏈服務供應商德銀天下 （02418） ，今晚將會有暗盤交易。本文將通過表格形式更新三隻新股的暗盤情況，供讀者參考。

富途暗盤

公司名稱 暗盤價 變化幅度 招股價 一手賺蝕
微創腦科學 24.35 -1.2% 24.64 -290
博維智慧 1.1 +1.9% 1.08 +40
德銀天下 1.72 -4.4% 1.8 -120

輝立暗盤

公司名稱 暗盤價 變化幅度 招股價 一手賺蝕
微創腦科學 24.3 -1.4% 24.64 -340
博維智慧 1.06 -1.9% 1.08 -40
德銀天下 1.72 -4.4% 1.8 -120

*價格單位均為港元

三新股分配結果：

【新股IPO】微創腦科學2172超額認購逾44倍　一手中籤率4.88%（附分配結果連結）

【新股IPO】博維智慧1204下限1.08元定價　超額認購近10倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【新股IPO】德銀天下2418以1.8元接近下限定價　一手中籤率100%、人人有份（附分配結果連結）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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港股 德銀天下（02418） 微創腦科學（02172） 博維智慧（01204） 分拆 微創醫療（00853） IPO

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