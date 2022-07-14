【新股IPO】三新股今晚暗盤　微創腦科學一手帳面暫虧損340元

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明日將有三隻新股掛牌，包括由微創醫療 （00853） 分拆的微創腦科學 （02172） 、澳門IT解決方案供應商博維智慧 （01204） ，以及商用車物流及供應鏈服務供應商德銀天下 （02418） ，今晚將會有暗盤交易。本文將通過表格形式更新三隻新股的暗盤情況，供讀者參考。
富途暗盤
|公司名稱
|暗盤價
|變化幅度
|招股價
|一手賺蝕
|微創腦科學
|24.35
|-1.2%
|24.64
|-290
|博維智慧
|1.1
|+1.9%
|1.08
|+40
|德銀天下
|1.72
|-4.4%
|1.8
|-120
輝立暗盤
|公司名稱
|暗盤價
|變化幅度
|招股價
|一手賺蝕
|微創腦科學
|24.3
|-1.4%
|24.64
|-340
|博維智慧
|1.06
|-1.9%
|1.08
|-40
|德銀天下
|1.72
|-4.4%
|1.8
|-120
*價格單位均為港元
三新股分配結果：
【新股IPO】微創腦科學2172超額認購逾44倍 一手中籤率4.88%（附分配結果連結）
【新股IPO】博維智慧1204下限1.08元定價 超額認購近10倍一手中籤率30%（附分配結果連結）
【新股IPO】德銀天下2418以1.8元接近下限定價 一手中籤率100%、人人有份（附分配結果連結）
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