  • 32°C
香港時間 : 2022714日 (四) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場趨勢】在家工作增創造力　專家：員工太勤力回辦公室對企業不利

商業 16:08 2022/07/14

分享：

分享：

隨著疫情緩和，企業開始要求員工重回辦公室工作。但有調查顯示，超過5成員工希望增遠距工作日數，與企業提供的措施有差距。

疫情爆發前，不少企業認為在家工作會影響員工生產力。然而，隨著企業因應疫情實施在家工作後，反而對員工的創造力更加有利。不過，隨著疫情緩和，企業開始要求員工重回辦公室工作。但有調查顯示，超過5成員工希望增遠距工作日數，與企業提供的措施有差距。

現時已有不少企業提供彈性工作安排，但員工希望遠距工作的頻率，與公司所允許的日數存在差距。根據最新的月度工作安排及態度調查（Survey of Working Arrangements and Attitudes）顯示，約56.1%的企業目前每周提供少於3天的遠距工作、29.7%沒有提供、10.3%提供1天、16%提供兩天。但數據反映員工似乎希望公司增加遠距工作的次數，約56.1%員工希望可以有3天或更長時間實行遠距工作、15.6% 喜歡3天、9.3%喜歡4天，而有31.2%的人則喜歡5天。

宜靈活安排辦公室工作日數

《CNN》引述專家警告，如果僱主要求員工在辦公室工作日數太多，可能會增加人手流失的風險。研究機構蓋洛普（Gallup）的調查發現，當員工喜歡混合工作但卻被僱主要求重回辦公室工作時，會導致員工的參與度、幸福感降低，而離職意願及倦怠程度也顯著增加。

至於實行在辦公室工作的天數，Gensler工作場所研究全球主管Janet Pogue McLaurin建議，主管應該以手上的工作項目及團隊人數，靈活安排每周回到辦公室工作的日數，而硬性規定每周回到辦公室的次數是錯誤的思考方式。她又指，每個人對於工作模式有所不同，例如有人喜歡幾周內遠距完成所有工作、有人也喜歡五天都在辦公室工作。

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文
職場文化 疫情 彈性工作 在家工作

下一篇文章

【NFT】6IXTY8IGHT推2000個「Bold Bunny」收藏品　可享原價6折優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【動漫節2022】動漫節7月29日開鑼　大會冀會展站開通帶動人流回到疫前水平
【動漫節2022】動漫節7月29日開鑼　大會冀會展站開通帶動人流回到疫前水平
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
LEGO原材料成本上升加價25%　美連銷書店約40款LEGO也加價
LEGO原材料成本上升加價25%　美連銷書店約40款LEGO也加價
【海洋公園】富麗敦海洋公園酒店即將試業　多元化體驗針對不同需求（多圖）
【海洋公園】富麗敦海洋公園酒店即將試業　多元化體驗針對不同需求（多圖）
【疫市營商】大灣區營商景氣指數跌至43.3　連續第4個季度減弱
【疫市營商】大灣區營商景氣指數跌至43.3　連續第4個季度減弱
【職場現象】9成僱主重視畢業生實習經驗　掌握IT應用為首要條件
【職場現象】9成僱主重視畢業生實習經驗　掌握IT應用為首要條件
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款