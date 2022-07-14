【職場趨勢】在家工作增創造力　專家：員工太勤力回辦公室對企業不利

▲ 隨著疫情緩和，企業開始要求員工重回辦公室工作。但有調查顯示，超過5成員工希望增遠距工作日數，與企業提供的措施有差距。

疫情爆發前，不少企業認為在家工作會影響員工生產力。然而，隨著企業因應疫情實施在家工作後，反而對員工的創造力更加有利。不過，隨著疫情緩和，企業開始要求員工重回辦公室工作。但有調查顯示，超過5成員工希望增遠距工作日數，與企業提供的措施有差距。

現時已有不少企業提供彈性工作安排，但員工希望遠距工作的頻率，與公司所允許的日數存在差距。根據最新的月度工作安排及態度調查（Survey of Working Arrangements and Attitudes）顯示，約56.1%的企業目前每周提供少於3天的遠距工作、29.7%沒有提供、10.3%提供1天、16%提供兩天。但數據反映員工似乎希望公司增加遠距工作的次數，約56.1%員工希望可以有3天或更長時間實行遠距工作、15.6% 喜歡3天、9.3%喜歡4天，而有31.2%的人則喜歡5天。

宜靈活安排辦公室工作日數



《CNN》引述專家警告，如果僱主要求員工在辦公室工作日數太多，可能會增加人手流失的風險。研究機構蓋洛普（Gallup）的調查發現，當員工喜歡混合工作但卻被僱主要求重回辦公室工作時，會導致員工的參與度、幸福感降低，而離職意願及倦怠程度也顯著增加。

至於實行在辦公室工作的天數，Gensler工作場所研究全球主管Janet Pogue McLaurin建議，主管應該以手上的工作項目及團隊人數，靈活安排每周回到辦公室工作的日數，而硬性規定每周回到辦公室的次數是錯誤的思考方式。她又指，每個人對於工作模式有所不同，例如有人喜歡幾周內遠距完成所有工作、有人也喜歡五天都在辦公室工作。

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：