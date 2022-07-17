  • 31°C
香港時間 : 2022717日 (日) 12:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【藝術科技】打破傳統限制　數碼藝術玩出無限組合拓創作者發揮空間

12:00 2022/07/17

分享：

分享：

The Spectacle Group創辦人及總監劉穎怡（右）表示，NFT爆紅進一步改變了大眾對藝術世界的想法，也促使進入藝術界的門檻降低，有助市民與藝術品拉近距離。左為：香港Affordable Art Fair總監張敏姿。

數碼藝術（Digital Art）近年成為藝術界的新風潮，藝術家從二維平面的繪畫、三維的雕塑，逐漸轉向四維化的新媒體藝術創作，以實體與虛擬混合的形式展示作品。本地畫廊經營者和藝術展覽策展人也扮演着重要的角色，背負推廣的責任，使新媒體藝術在香港變得更普及。

【Pokémon NFT】知名Youtuber將以NFT形式　出售「最貴Pokémon卡牌」

【數碼藝術】插畫家藉NFT增跨領域合作　聚焦個人化體驗

傳統藝術作品往往被分為二維平面的油畫、攝影，以及三維空間中的雕塑、裝置藝術等。隨着時代轉變，科技與藝術步步交融，為藝術家的創意思維另闢新天地，來自英國的藝術家Adam Neate就是其中之一。

NFT動畫 X 紙板　帶來新鮮感

以街頭藝術起家的Neate，主要是在紙板上創作，並加入塑膠、玻璃等立體物件，創造複合媒材的實體作品。他指出，NFT的興起為其提供了一個全新媒介，也令他反思如何應用不同的科技技術，來進行與過往不一樣的創作。

    點擊圖片放大

他早前在香港舉行首個個人展覽，帶來名為《Figures》系列的紙版投影NFT。他先製作了NFT虛擬影像，包括人眨眼及臉部表情動作等，並投影到紙板畫作表面，構建出一個結合靜物、動態和動畫的表達方式。

畫廊The Spectacle Group協助舉辦Neate個人展覽，其創辦人及總監劉穎怡（Jaime）提到，新媒體藝術可不斷衍生出新的產物及玩出無限組合，對創作者來說是發揮空間，對大眾來說也是極具新鮮感的視覺效果。

她笑言，Neate在創作《Figures》時，是分開製作紙板畫作及動畫。「展覽舉行前，Neate只是幻想到大概的效果，卻未親眼見過作品合一的畫面。所以，對藝術家來說，也是一個新挑戰，同時也是一個驚喜。」Jaime更透露，在展出作品時，她特意購入7部不同品牌的投影機進行測試，確保動畫的顏色及位置，能與紙板畫準確地配合。

打破既定印象　NFT拉近市民藝術品距離

Jaime坦言，數碼藝術其實已經存在了數十年之久，惟在香港一直都屬於小眾市場，

過往一般民眾的既定印象，會覺得藝術是離地、難接觸的事情，甚至要他們進入畫廊都相當困難。

但隨着NFT去年爆紅，進一步改變了大眾對藝術世界的想法，也促使進入藝術界的門檻降低，有助市民與藝術品拉近距離。

作為畫廊經營者，Jaime自然也把握機會，尋找不同方法在香港推動數碼藝術的普及，例如她將會參與8月舉行的香港Affordable Art Fair，並展示Neate最新的作品。

港人適應力強　接納程度逐漸增加

香港Affordable Art Fair總監張敏姿（Regina）指出，由於數碼藝術在外國率先興起，香港起步及發展步伐自然較慢，「但香港人的適應力很強，以目前市場經驗來看，本港業界和大眾對數碼藝術的認識和接納程度，正逐漸增加。」她舉例，去年Affordable Art Fair展出跟數碼藝術相關作品的藝廊只有3、4間，但今年將會增至10間。

香港Affordable Art Fair總監張敏姿提到，今年展覽除有傳統的繪畫作品外，將會有十間藝廊展出跟數碼藝術相關的作品。（受訪者提供圖片）

她又強調，多媒體藝術的發展需要靠多方配合，除了藝術家外，畫廊經營者及策展人也有責任多加合作，為藝術家提供更多機會展示作品，才能讓數碼藝術在香港成氣候。

【NFT商機】本地插畫師進軍NFT領域　自學動畫製作拓新創作渠道

記者：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【NFT】首款NFT遊戲主機Polium One亮相　或於2024年上市
2022/07/05
【NFT】首款NFT遊戲主機Polium One亮相　或於2024年上市
【NFT】Facebook開放NFT功能　允許部分美國創作者測試
2022/07/01
【NFT】Facebook開放NFT功能　允許部分美國創作者測試
【NFT安全】NFT交易平台OpenSea客戶數據外洩　引來大量釣魚攻擊詐騙信息
2022/06/30
【NFT安全】NFT交易平台OpenSea客戶數據外洩　引來大量釣魚攻擊詐騙信息
【元宇宙】Meta革新香港文娛產業　四大方向推動元宇宙發展
2022/06/14
【元宇宙】Meta革新香港文娛產業　四大方向推動元宇宙發展

你可能感興趣

【NFT】首款NFT遊戲主機Polium One亮相　或於2024年上市
11:35 2022/07/05
【NFT】首款NFT遊戲主機Polium One亮相　或於2024年上市
【NFT】Facebook開放NFT功能　允許部分美國創作者測試
11:07 2022/07/01
【NFT】Facebook開放NFT功能　允許部分美國創作者測試
【NFT安全】NFT交易平台OpenSea客戶數據外洩　引來大量釣魚攻擊詐騙信息
18:10 2022/06/30
【NFT安全】NFT交易平台OpenSea客戶數據外洩　引來大量釣魚攻擊詐騙信息
NFT 數碼轉型 科技產品 雕塑 文娛藝術 展覽 香港 英國 裝置藝術 AR

下一篇文章

【數碼轉型】港企推數碼方案　解虛擬活動痛點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
【金價走勢】金價自高位急插15% 專家指1700美元值得低吸
【金價走勢】金價自高位急插15% 專家指1700美元值得低吸
【港元定存】港元定存息最高8.88厘 虛銀連番減息
【港元定存】港元定存息最高8.88厘 虛銀連番減息
【綠績2022】專家料今年CPI僅升2% 低於綠債2.5厘保底息
【綠績2022】專家料今年CPI僅升2% 低於綠債2.5厘保底息
【醫療科技】心房映射技術　增心房顫動治療成功率
【醫療科技】心房映射技術　增心房顫動治療成功率
【港元定存】中小行瘋狂「搶錢」 1年港元定存最高3厘
【港元定存】中小行瘋狂「搶錢」 1年港元定存最高3厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款