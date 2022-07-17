【藝術科技】打破傳統限制　數碼藝術玩出無限組合拓創作者發揮空間

▲ The Spectacle Group創辦人及總監劉穎怡（右）表示，NFT爆紅進一步改變了大眾對藝術世界的想法，也促使進入藝術界的門檻降低，有助市民與藝術品拉近距離。左為：香港Affordable Art Fair總監張敏姿。

數碼藝術（Digital Art）近年成為藝術界的新風潮，藝術家從二維平面的繪畫、三維的雕塑，逐漸轉向四維化的新媒體藝術創作，以實體與虛擬混合的形式展示作品。本地畫廊經營者和藝術展覽策展人也扮演着重要的角色，背負推廣的責任，使新媒體藝術在香港變得更普及。

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傳統藝術作品往往被分為二維平面的油畫、攝影，以及三維空間中的雕塑、裝置藝術等。隨着時代轉變，科技與藝術步步交融，為藝術家的創意思維另闢新天地，來自英國的藝術家Adam Neate就是其中之一。

NFT動畫 X 紙板 帶來新鮮感

以街頭藝術起家的Neate，主要是在紙板上創作，並加入塑膠、玻璃等立體物件，創造複合媒材的實體作品。他指出，NFT的興起為其提供了一個全新媒介，也令他反思如何應用不同的科技技術，來進行與過往不一樣的創作。

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他早前在香港舉行首個個人展覽，帶來名為《Figures》系列的紙版投影NFT。他先製作了NFT虛擬影像，包括人眨眼及臉部表情動作等，並投影到紙板畫作表面，構建出一個結合靜物、動態和動畫的表達方式。

畫廊The Spectacle Group協助舉辦Neate個人展覽，其創辦人及總監劉穎怡（Jaime）提到，新媒體藝術可不斷衍生出新的產物及玩出無限組合，對創作者來說是發揮空間，對大眾來說也是極具新鮮感的視覺效果。

她笑言，Neate在創作《Figures》時，是分開製作紙板畫作及動畫。「展覽舉行前，Neate只是幻想到大概的效果，卻未親眼見過作品合一的畫面。所以，對藝術家來說，也是一個新挑戰，同時也是一個驚喜。」Jaime更透露，在展出作品時，她特意購入7部不同品牌的投影機進行測試，確保動畫的顏色及位置，能與紙板畫準確地配合。

打破既定印象 NFT拉近市民藝術品距離

Jaime坦言，數碼藝術其實已經存在了數十年之久，惟在香港一直都屬於小眾市場，

過往一般民眾的既定印象，會覺得藝術是離地、難接觸的事情，甚至要他們進入畫廊都相當困難。

但隨着NFT去年爆紅，進一步改變了大眾對藝術世界的想法，也促使進入藝術界的門檻降低，有助市民與藝術品拉近距離。

作為畫廊經營者，Jaime自然也把握機會，尋找不同方法在香港推動數碼藝術的普及，例如她將會參與8月舉行的香港Affordable Art Fair，並展示Neate最新的作品。

港人適應力強 接納程度逐漸增加

香港Affordable Art Fair總監張敏姿（Regina）指出，由於數碼藝術在外國率先興起，香港起步及發展步伐自然較慢，「但香港人的適應力很強，以目前市場經驗來看，本港業界和大眾對數碼藝術的認識和接納程度，正逐漸增加。」她舉例，去年Affordable Art Fair展出跟數碼藝術相關作品的藝廊只有3、4間，但今年將會增至10間。

▲ 香港Affordable Art Fair總監張敏姿提到，今年展覽除有傳統的繪畫作品外，將會有十間藝廊展出跟數碼藝術相關的作品。（受訪者提供圖片）

她又強調，多媒體藝術的發展需要靠多方配合，除了藝術家外，畫廊經營者及策展人也有責任多加合作，為藝術家提供更多機會展示作品，才能讓數碼藝術在香港成氣候。

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記者：曾曉汶

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