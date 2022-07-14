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【異動股｜煤炭】中國據指擬取消澳洲煤炭進口禁令　兗煤澳大利亞急升9%

股市 15:58 2022/07/14

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【異動股｜煤炭】中國據指擬取消澳洲煤炭進口禁令　兗煤澳大利亞急升9%

據指中國擔心西方對俄羅斯制裁升級加劇進口煤炭緊張局面，因此對澳洲煤炭的態度可能出現放鬆。《彭博》引述消息人士指，中國官方正在對相關事宜進行調研，其中包括取消目前非公開的對澳煤進口禁令。

煤炭股兗煤澳大利亞 （03668） 逆市走高，現升9.4%，報30元。

消息人士表示，中國認為西方對俄羅斯煤炭禁令，可能會促使更多國家轉向諸如印尼等別的煤炭出口國增加購買量，從而加劇中國從這些國家進口煤炭的競爭。這種情況下，中國今夏或之後的用電高峰，可能會存在煤炭供應缺口的風險。

除了中澳外交關係有轉暖跡象之外，消息人士還稱，中國上述想法還源自對自身煤炭保供的考慮。特別是在今年稍後時候，中國共產黨召開二十大政治會議，中國不希望再次出現去年多地拉閘限電的局面。而相關調研結果將呈交中國領導層，最終決定也將由中國最高層做出。

另外，部分知情人士指，一些企業正在為恢復進口澳煤進行準備。中國國家發改委未有回覆消息。

中國和澳洲兩國關係出現惡化，中國2020年開始非公開禁止進口澳洲煤炭。德國宣布將從8月1日開始，停止進口俄羅斯煤炭。

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外交 港股 異動股 兗煤澳大利亞（03668） 煤炭股

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