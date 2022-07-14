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【培育人才】Google香港夥青協推出「智慧數碼人才計劃」　名額1000人免費報讀提升數碼技能

理財智慧 17:16 2022/07/14

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不少企業都踏入數碼轉型之列，變相對數碼人才求賢若渴。Google香港今天宣布推出「Google Career Certificates 智慧數碼人才計劃」，透過香港青年協會向最少1,000名有需要的年輕人發放助學金。

有意報讀人士無需相關經驗，可以由即日起至8月14日免費報讀6項證書課程，包括Data Analytics、Digital Marketing & E-commerce、IT Support、IT Automation、Project Management及UX Design，參加者能夠在一年內修讀GCC專業證書課程。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

申請資格：

1. 年齡介乎 16 至 35 歲的香港永久性居民

2. 有需要的社群，包括但不限於：

  • 低收入人士 （ 現正接受「學校書簿津貼計劃」及/或「綜合社會保障援助計劃」）
  • 女性
  • 特殊學習障礙者
  • 少數族裔

3. 對學習新的職業技能和科技創新有興趣

【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）【見下頁

    點擊圖片放大
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審批流程：

  • 截止日期前於網上提交申請表格：https://bit.ly/3yj4GqN 
  • 青協將於截止日期（2022年8月14日）後開始進行篩選
  • 申請人將收到青協秘書處電郵通知已收到申請。申請人需於2022年8月14日前簽署個人資料聲明，並電郵給青協秘書處以作確認申請。
  • 成功申請之申請人將於2022年8月26日前收到確認通知書，展開為期一年的網上培訓之旅（完成相關課程，可於一年內繼續修讀其他課程。)

Google香港銷售及營運總經理余名德表示，雖資助名額為1000人，但所有人士都可報名參加計劃，有意報讀人士可透過Coursera，以每月39美元訂閱費報讀。他又表示，今次新推出計劃Google並無賺取任何利潤。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

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撰文 : 陳楚琨

興趣 數碼轉型 經濟 Google 香港

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