【培育人才】Google香港夥青協推出「智慧數碼人才計劃」　名額1000人免費報讀提升數碼技能

不少企業都踏入數碼轉型之列，變相對數碼人才求賢若渴。Google香港今天宣布推出「Google Career Certificates 智慧數碼人才計劃」，透過香港青年協會向最少1,000名有需要的年輕人發放助學金。

有意報讀人士無需相關經驗，可以由即日起至8月14日免費報讀6項證書課程，包括Data Analytics、Digital Marketing & E-commerce、IT Support、IT Automation、Project Management及UX Design，參加者能夠在一年內修讀GCC專業證書課程。

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申請資格：

1. 年齡介乎 16 至 35 歲的香港永久性居民 2. 有需要的社群，包括但不限於： 低收入人士 （ 現正接受「學校書簿津貼計劃」及/或「綜合社會保障援助計劃」）

女性

特殊學習障礙者

少數族裔 3. 對學習新的職業技能和科技創新有興趣

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審批流程：

Google香港銷售及營運總經理余名德表示，雖資助名額為1000人，但所有人士都可報名參加計劃，有意報讀人士可透過Coursera，以每月39美元訂閱費報讀。他又表示，今次新推出計劃Google並無賺取任何利潤。

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