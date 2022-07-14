【英超】球星否認強姦指控 所屬球會未禁賽或處分

英超一名球星被指涉及多宗強姦案，震驚英國球壇。涉事球星效力的球會表明已知悉事件，球員亦否認指控，因此未有作出任何處分，亦允許球員繼續比賽，包括參與海外行程。

英超球會傳早知球星涉強姦 受害人去年8月曾舉報 【下一頁】

【英超】涉強姦球星再被捕 多一名女性指控 【下一頁】

有關球會發出的聲明指出，會方知悉旗下有球員涉及警方正在調查的強姦指控，確認球員已否認指控，他現時已保釋等候進一步調查。球會表示未有向球員發出任何處分，他亦可以完成其職責，包括隨隊外遊。

英國警方上周一（4日）在北倫敦一處大宅中，以涉嫌強姦拘捕一名29歲超球員，指控他上月底在地中海地區性侵一名女子。扣留期間警方接獲更多女子舉報，球員再遭拘捕。球員目前已保釋，8月需向警方報到。

涉事球星被指國際知名，而且會代表國家隊參加2022年世界盃。由於被捕地點位處北倫敦，英國傳媒猜測是阿仙奴（Arsenal）或熱刺（Tottenham Hotspurs）的球員。球會及球員的資料因法律原因未有公開。

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責任編輯：吳漢培