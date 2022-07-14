【ET講股通】梁耀康：調整壓力增（附time code）（第二版︰加入文字內容）

今早恒生指數高開20點，開報20818點，曾倒跌至最低位20554點，尾市暫報20704點，跌93點或0.45%，成交934億元。恒生科技指數則升0.59%，報4573點。京東 （09618） 升逾3%、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 升逾1%、騰訊 （00700） 則跌少於1%，比亞迪 （01211） 反彈逾5%。恒指今日輕微跌穿雙頂頸線20845點，調整壓力增加。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：12 - 港股今日市況速覽

00：30 - 利淡因素一：美國SEC主席：對中美達成中概股審計協議未抱有信心

01：15 - 利淡因素二：美國6月CPI升9.1% 美國7月加息1厘機率升至逾4成

04：02 - 美滙指數108以上 若再升新興市場壓力將加大

04：30 - 恒指失守6月低位 上證指數微跌欠助力

05：22 - 利淡因素三：內銀對內地業主 停還爛尾樓房貨

07：45 - 恒指再向下機會大 先睇20000點關口

08：55 - 油價回調紓緩通脹壓力 按月增長高於市場預期

10：09 - 美股反彈力度未必大 加1厘息幅度或向上調整

11：30 - 潛力股推介：領展房產基金 （00823）

19：01 - 觀眾問股：點解美國CPI創新高對香港電訊 （06823） 同港股有咩影響？

22：55 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 會否穿100元水平？ 無貨可以點部署？

27：01 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 甚麼價位可買入？

29：45 - 港股收市市況速報

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恒指全日跌46點，收報20751點，大市總成交1,128億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指今日已跌穿6月的低位，大市下跌主要有三個原因。

3原因拖跌大市 或會再向下

跌市原因之一是、美國證監（SEC）對中美達成中概股審計協議不抱信心。二是、美國通脹9.1%超市場預期，加息1厘的預期升溫，拖累隔夜美股低開，而美滙指數目前處於108以上，屬高水平，倘再向上，會對港股及新興市場造成影響。三是、內地業主停還爛尾樓房貸，牽連範圍可能擴大。

梁耀康預計，大市或會再向下，調整機會較高，投資者要注意風險控制，切勿過於進取，恒指首關要看20000關口。留意美國通脹壓力仍然很大，若未來沒有顯著因素令市場預期改變，美股反彈力度未必會太大，因為本月加息幅度預期已是1厘，未來會議加息幅度預期可能再上調，對股市壓力較大。

倡穩陣至上 部署反向ETF及中資電訊股

在現市況下，建議投資者可部署反向ETF及中資電訊股，會較為穩陣。另外，亦推介領展 （00823） ，業務穩陣，且投資分散外地及其他種類，業務穩定，故現水平可考慮分注買入，具防守性。

由於美國加息急，反令市場憂慮衰退，之前的加息受惠股上行動力會受遏抑。若要吼銀行股，則建議考慮中銀香港 （02388） ，可待股價稍微回落再追入。

此外，美股進入業績期，故未來走向留意美企會否下調盈利預測。

【「ET講股通」問股環節，包括︰香港電訊、阿里巴巴、郵儲行。立即觀看】

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