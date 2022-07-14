  • 31°C
香港時間 : 2022714日 (四) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：調整壓力增（附time code）

股市 17:57 2022/07/14

分享：

分享：

今早恒生指數高開20點，開報20818點，曾倒跌至最低位20554點，尾市暫報20704點，跌93點或0.45%，成交934億元。恒生科技指數則升0.59%，報4573點。京東 （09618） 升逾3%、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 升逾1%、騰訊 （00700） 則跌少於1%，比亞迪 （01211） 反彈逾5%。恒指今日輕微跌穿雙頂頸線20845點，調整壓力增加。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：12 - 港股今日市況速覽
00：30 - 利淡因素一：美國SEC主席：對中美達成中概股審計協議未抱有信心
01：15 - 利淡因素二：美國6月CPI升9.1%   美國7月加息1厘機率升至逾4成   
04：02 - 美滙指數108以上   若再升新興市場壓力將加大 
04：30 - 恒指失守6月低位   上證指數微跌欠助力 
05：22 - 利淡因素三：內銀對內地業主  停還爛尾樓房貨
07：45 - 恒指再向下機會大   先睇20000點關口
08：55 - 油價回調紓緩通脹壓力   按月增長高於市場預期
10：09 - 美股反彈力度未必大   加1厘息幅度或向上調整   
11：30 - 潛力股推介：領展房產基金 （00823）
19：01 - 觀眾問股：點解美國CPI創新高對香港電訊 （06823） 同港股有咩影響？ 
22：55 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 會否穿100元水平？   無貨可以點部署？ 
27：01 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 甚麼價位可買入？
29：45 - 港股收市市況速報   

 

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

 

**重溫【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐   澳門全面封賭場影響多大？**

 

欄名 : ET講股通

相關文章

「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？
2022/07/13
「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？
阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？
2022/07/13
阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？
比亞迪1211遭股神沽貨機率高？話你知幾時可出手低撈
2022/07/13
比亞迪1211遭股神沽貨機率高？話你知幾時可出手低撈
美國CPI出爐：分析美國聯儲局加息何時見頂 用「可控性衰退」壓制通脹？
今日
美國CPI出爐：分析美國聯儲局加息何時見頂 用「可控性衰退」壓制通脹？
比亞迪1211股價回升 如巴菲特沽貨將會是吸納時機？
今日
比亞迪1211股價回升 如巴菲特沽貨將會是吸納時機？

你可能感興趣

「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？
12:36 2022/07/13
「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？
阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？
12:58 2022/07/13
阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？
比亞迪1211遭股神沽貨機率高？話你知幾時可出手低撈
14:38 2022/07/13
比亞迪1211遭股神沽貨機率高？話你知幾時可出手低撈

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：外憂內患（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/07/13
【ET講股通】孫運喜：外憂內患（附Time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：測試支持（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
2022/07/12
【ET講股通】梁耀康：測試支持（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：兩利淡夾擊（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
2022/07/11
【ET講股通】梁耀康：兩利淡夾擊（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：提早發專項債振經濟（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
2022/07/08
【ET講股通】梁耀康：提早發專項債振經濟（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：兩大政策受惠板塊（附time code）
2022/07/07
【ET講股通】梁耀康：兩大政策受惠板塊（附time code）
市場動向 中國概念股 美滙 基金 買入 領展 郵儲銀行（01658） 電訊 美滙指數 加息

上一篇文章

【潛力股精選】梁耀康：領展房產基金（00823）

下一篇文章

信股神買西方石油（OXY.US）可以嗎？油價如跌穿呢個位不值博
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】內地22個城市爛尾樓小業主發起拒還貸、官媒籲提防風險　內房股大跌碧桂園再跌近一成　
【內房危機】內地22個城市爛尾樓小業主發起拒還貸、官媒籲提防風險　內房股大跌碧桂園再跌近一成　
【阿里巴巴9988】「股神」拍檔芒格次季未再減持阿里巴巴　續成其第三大重倉美股
【阿里巴巴9988】「股神」拍檔芒格次季未再減持阿里巴巴　續成其第三大重倉美股
【美股期貨】道指期貨跌13點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌13點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美國通脹】美國公布6月CPI按年增9.1%、超預期　貨幣市場交易顯示7月加息1厘機率升至逾5成
【美國通脹】美國公布6月CPI按年增9.1%、超預期　貨幣市場交易顯示7月加息1厘機率升至逾5成
【百萬圓桌】友邦百萬圓桌人數第20年全港最多、送摩天輪門票　友邦詹振聲：今明兩年冀增逾1萬名代理
【百萬圓桌】友邦百萬圓桌人數第20年全港最多、送摩天輪門票　友邦詹振聲：今明兩年冀增逾1萬名代理
【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　港滙跌至7.85觸弱方（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　港滙跌至7.85觸弱方（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款