【ET講股通】梁耀康：調整壓力增（附time code）

今早恒生指數高開20點，開報20818點，曾倒跌至最低位20554點，尾市暫報20704點，跌93點或0.45%，成交934億元。恒生科技指數則升0.59%，報4573點。京東 （09618） 升逾3%、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 升逾1%、騰訊 （00700） 則跌少於1%，比亞迪 （01211） 反彈逾5%。恒指今日輕微跌穿雙頂頸線20845點，調整壓力增加。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：12 - 港股今日市況速覽

00：30 - 利淡因素一：美國SEC主席：對中美達成中概股審計協議未抱有信心

01：15 - 利淡因素二：美國6月CPI升9.1% 美國7月加息1厘機率升至逾4成

04：02 - 美滙指數108以上 若再升新興市場壓力將加大

04：30 - 恒指失守6月低位 上證指數微跌欠助力

05：22 - 利淡因素三：內銀對內地業主 停還爛尾樓房貨

07：45 - 恒指再向下機會大 先睇20000點關口

08：55 - 油價回調紓緩通脹壓力 按月增長高於市場預期

10：09 - 美股反彈力度未必大 加1厘息幅度或向上調整

11：30 - 潛力股推介：領展房產基金 （00823）

19：01 - 觀眾問股：點解美國CPI創新高對香港電訊 （06823） 同港股有咩影響？

22：55 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 會否穿100元水平？ 無貨可以點部署？

27：01 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 甚麼價位可買入？

29：45 - 港股收市市況速報

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