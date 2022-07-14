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【利物浦】利物浦足球隊與渣打延長主要贊助商協議4年　至2026/27年季末

Hot Talk 15:33 2022/07/14

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【利物浦】利物浦足球隊與渣打延長主要贊助商協議4年　至2026/27年季末

利物浦足球隊、利物浦女子足球隊及渣打銀行 （02888） 宣佈，將主要贊助商協議延長四年，令夥伴關係延伸至2026/27年季末，並會加大對女子隊的投資。渣打自2010年7月成為利物浦球會的主要贊助商，成為英超史上其中一項最長的夥伴協議。

利物浦足球會在全球有超過7.7億名追隨者

渣打集團行政總裁溫拓思表示，2010年與利物浦足球會合作，利物浦足球會在全球有超過7.7億名追隨者，當中很多來自渣打在亞洲、非洲和中東的所在市場，球會為渣打的同事、客戶和社區帶來很多鼓舞和歡樂。溫拓思又指，利物浦女子足球隊在2021/22球季成績驕人，並重奪女子超聯資格，期待見證她們繼續取得佳績。

利物浦足球會行政總裁Billy Hogan表示，這是利物浦足球會的一項重要合作，很榮幸與渣打長久且成功的合作關係將延續多四年。

渣打和利物浦足球會在過去十年通過雙方的夥伴關係，支持了不少渣打的環球可持續和社區投資計劃，其中包括以賦予弱勢青年學習、賺錢和成長機會為目標的Futuremakers計劃。

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