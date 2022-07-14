【著數優惠】旅發局「夏日賞賞你」首批55000份獎賞推出1小時後領取完畢 餘下三批本月底及下月推出

旅發局推出的「夏日賞賞你」，為市民送上 20 萬份限量獎賞，並同賀中華人民共和國香港特別行政區成立 25 周年。首批逾55,000份限量獎賞於今天（14日）中午12時以先到先得形式領取，旅發局宣布，「夏日賞賞你」活動反應非常熱烈，首批獎賞已在下午約1時全數領取完畢。

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旅發局指，向隅的市民毋須失望，餘下的三批獎賞將分別於7月28日、8月11日和8月25日（周四）中午12時供市民領取，請密切留意旅發局的公布。此外，旅發局Discover Hong Kong網站內的電子平台，亦搜羅由逾 100 間商戶提供的其他精選優惠，即日可供市民領取，不設領取上限。

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「夏日賞賞你」雲集全城約 20 萬份零售、餐飲、主題樂園及景點的限量獎賞，城中逾 200 個景點及獲得「優質旅遊服務」計劃認證的商戶參與。

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記者：陳詠妍