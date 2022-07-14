【MPF】上半年3間MPF營辦商市佔率逆市升 誰是最大贏家？

▲ 上半年3間MPF經營者的市佔率逆市升。

據強積金（MPF） 專家積金評級的最新統計，今年上半年MPF服務提供者的市場佔有率共有3間上升，當中升幅最大是永明金融，從去年底的10.9%驟升0.3個百分點至11.2%；而滙豐（HSBC）及中銀保誠的市佔率在首6個月齊升0.1個百分點。反觀，另有5間經營者的市佔率下跌，分別為：宏利從去年底的27%下滑0.3個百分點至26.7%；友邦（AIA）亦滑落0.2個百分點至8.8%；信安、東亞 （00023） 及富達也齊跌0.1個百分點。

17間MPF供應商 市佔率排名未改

此外，如以單月計，截至6月30日止，3間營辦商的市場份額有變，永明逆市升0.2個百分點，相反友邦及東亞分別倒跌0.2及0.1個百分點。

然而，17間供應商的市佔率排名沒改，市佔率依次序為一哥宏利的26.7%、滙豐為17.9%、永明的11.2%、友邦是8.8%、中銀保誠為7.2%，以上5間供應商五甲。10大供應商內其他排名，依次為恒生 （00011） 的5.8%、信安為5.7%，BCT為5.6%、富達為4.4%，以及東亞的2.6%。至於其餘供應商排名依次為為景順1.9%、交銀香港0.6%、早前把MPF行政工序賣給渣打香港 （02888） 的新地 （00016） ，旗下僱主營辦計劃為0.6%、萬通及國壽齊為0.4%、尚乘0.07%，以及海通的0.05%。

至於打工仔緊盯的收費，積金評級指6月底MPF資產值為1.06萬億元，而積金局指基金平均開支比率（FER）為1.38%。

可是，駿隆指，上半年MPF表現急挫12.96%，人均供款劇減逾2.3萬元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪