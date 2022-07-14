  • 32°C
香港時間 : 2022714日 (四) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【MPF】上半年3間MPF營辦商市佔率逆市升 誰是最大贏家？

15:33 2022/07/14

分享：

分享：

上半年3間MPF經營者的市佔率逆市升。

據強積金（MPF） 專家積金評級的最新統計，今年上半年MPF服務提供者的市場佔有率共有3間上升，當中升幅最大是永明金融，從去年底的10.9%驟升0.3個百分點至11.2%；而滙豐（HSBC）及中銀保誠的市佔率在首6個月齊升0.1個百分點。反觀，另有5間經營者的市佔率下跌，分別為：宏利從去年底的27%下滑0.3個百分點至26.7%；友邦（AIA）亦滑落0.2個百分點至8.8%；信安、東亞 （00023） 及富達也齊跌0.1個百分點。

17間MPF供應商 市佔率排名未改

此外，如以單月計，截至6月30日止，3間營辦商的市場份額有變，永明逆市升0.2個百分點，相反友邦及東亞分別倒跌0.2及0.1個百分點。

然而，17間供應商的市佔率排名沒改，市佔率依次序為一哥宏利的26.7%、滙豐為17.9%、永明的11.2%、友邦是8.8%、中銀保誠為7.2%，以上5間供應商五甲。10大供應商內其他排名，依次為恒生 （00011） 的5.8%、信安為5.7%，BCT為5.6%、富達為4.4%，以及東亞的2.6%。至於其餘供應商排名依次為為景順1.9%、交銀香港0.6%、早前把MPF行政工序賣給渣打香港 （02888） 的新地 （00016） ，旗下僱主營辦計劃為0.6%、萬通及國壽齊為0.4%、尚乘0.07%，以及海通的0.05%。

至於打工仔緊盯的收費，積金評級指6月底MPF資產值為1.06萬億元，而積金局指基金平均開支比率（FER）為1.38%。

可是，駿隆指，上半年MPF表現急挫12.96%，人均供款劇減逾2.3萬元。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向，即睇【ET財智Talk】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

交銀香港 恒生銀行（00011） 富達 東亞銀行（00023） 信安資金管理 友邦保險（01299） 中銀保誠 永明金融 宏利金融－S（00945） 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【歐元定存】歐元定存息最高3厘 花旗料歐洲下周四加息0.25厘

下一篇文章

【金價走勢】金價自高位急插15% 專家指1700美元值得低吸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】3個月年息最高7.01厘 大小行破天荒鬥加息
【港元定存】3個月年息最高7.01厘 大小行破天荒鬥加息
【港元定存】港元短期定存6厘創新高 存500萬速賺5700元
【港元定存】港元短期定存6厘創新高 存500萬速賺5700元
【金價走勢】金價自高位急插15% 專家指1700美元值得低吸
【金價走勢】金價自高位急插15% 專家指1700美元值得低吸
【港元定存】港元短存5.8厘最後召集 7天速賺5500元利息
【港元定存】港元短存5.8厘最後召集 7天速賺5500元利息
【港元定存】港元定存息最高8.88厘 虛銀連番減息
【港元定存】港元定存息最高8.88厘 虛銀連番減息
【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款