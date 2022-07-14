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【果粉注意】Apple Back to School 2022開學優惠 教育商店買Mac/iPad可慳2,300元 免費再送AirPods 2

理財智慧 16:30 2022/07/14

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蘋果今年的Apple Back to School開學優惠，終於正式在香港推出！由即日起至今年9月26日，合資格人士只需要購買MacBook筆記簿電腦、iMac桌面電腦或iPad平板電腦，除了可以享有教育商店的折扣優惠，更可免費獲贈一副AirPods 2第二代無線耳機，此外亦可以8折為產品購買AppleCare+服務計劃。

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

蘋果教育優惠的合資格人士，包括目前在學和已取錄的大專院校學生，以及各年級的教職員。並非全部型號的iPad或Mac都合乎優惠資格，優惠只限以下幾款型號：

MacBook Air（13吋M1、13.6吋M2）

MacBook Pro（13吋M2、14吋M1 Pro、16吋M1 Pro/M1 Max）

iMac（24吋M1）

iPad Air（10.9吋M1）

iPad Pro（11吋M1、12.9吋M1）

即睇Apple Back to School 2022合資格優惠產品：

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蘋果教育商店基本上都提供了9折優惠，如果選購最高配置的16吋MacBook Pro M1 Max版本（32GB統一記憶體、1TB SSD儲存），售價只需$24,999，相比原價的$27,999平上$2,300。如果選擇將規格「打爆」至64GB統一記憶體及8TB SSD儲存，更可慳上4,250元（42,549元 VS 46,799元）！不過相信會選擇這種配置的用家為數極少。

在教育商店選購合資格電腦後，便會跳轉至AirPods選購頁面，今年免費附送的是第二代AirPods，愛追新的用家可以補上400元選購第三代AirPods，又或是補上900元選購AirPods Pro。

順帶一提，根據蘋果條款，AppleCare+服務計劃的Apple教育優惠，僅適用於在推廣優惠期內購買的合資格產品，且不可與推廣活動以外的Apple教育優惠合併使用。在推廣優惠期外為合資格產品購買AppleCare+服務計劃，並不符合資格使用此推廣優惠價格。

【延伸閱讀】【理財熱話】打工仔早年慳家成性 如今收入豐厚依然不捨得自我消費 感嘆一生都放不下窮人個性【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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