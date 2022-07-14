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【UNIQLO母企】迅銷首三季純利增長57%創歷史新高　調高全年盈利預測三成、全年股息料升逾10%

股市 15:06 2022/07/14

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【UNIQLO母企】迅銷首三季純利增長57%創歷史新高　調高全年盈利預測三成、全年股息料升逾10%

UNIQLO母公司迅銷 （06288） 公布截至5月底止首三季業績，純利按年增長57.1%至2378億日圓，當中日圓貶值錄得匯兌收益778億日圓；即使剔除匯兌因素，首三季溢利仍達歷史新高。

日本UNIQLO第三季同店銷售淨額增長7.8%

日本UNIQLO首三季收益減少5.1%至6409億日圓，經營溢利亦減0.4%至1190億日圓，主要與上半年度基數較高，以及暢銷商品庫存短缺所致；第三季單季收益增長8.7%，經營溢利亦增長76.2%。第三季同店銷售淨額增長7.8%，毛利率亦改善3.9個百分點。

海外UNIQLO方面，首三季收益增長13.7%，經營溢利升35.8%。第三季東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲（俄羅斯除外）持續錄得強勁業績，大中華地區錄得收益及溢利雙雙大幅下降。

UNIQLO與理大研究：逾60%消費者願為可持續發展產品支付至少一成溢價【下一頁】

GU首三季收益下跌5.1%，經營溢利亦降26.7%，主要是生產及物流出現延誤影響，未能及時投入主打宣傳商品。

迅銷全年股息料達620日圓

迅銷同時修訂截至8月底止年度的業績預測，預期全年純利由原本的1900億日圓，調高31.6%至2500億日圓，經營溢利調高7.4%至2900億日圓，收益亦調升2.3%至2.25萬億日圓。因應業績預測上調，迅銷亦調高末期息預測21.4%至每股340日圓，全年股息升10.7%至620日圓。

迅銷解釋，第三季度業績表現強勁，按當地貨幣計值亦超越預期，進展順利，加上近期日圓持續貶值，重新調整了第四季度業績預測所依據的假定匯率，故而向上修正了全年度業績預期。

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相關文章：【業績｜時裝】UNIQLO母企迅銷上半年多賺39%、經營溢利創新高　日本、中國內地盈收齊跌　港台績錄增長

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