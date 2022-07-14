俄亥俄州漢被捕 涉性侵10歲女童致其跨州墮胎

美國墮胎權爭議持續，一名10歲女童遭性侵後懷孕，但因俄亥俄州禁止女性懷孕6周後墮胎，要前往印第安納州求助。俄亥俄州1名男子涉性侵該名女童而被捕，周三（13日）提堂應訊，而保守派人士早前一度質疑女童因姦成孕為假新聞。

美國墮胎法被推翻 女高中生重新揀大學 【下一頁】

印第安納州報章《The Indianapolis Star》本月初引述當地婦產科醫生伯納德（Caitlin Bernard）指，俄亥俄州一名已懷孕6周3日的10歲女童，經當地負責治療受虐兒童的醫生轉介，前往當地墮胎。

27歲男子富恩特斯（Gerson Fuentes）周二（12日）被捕，周三現身俄亥俄州富蘭克林縣（Franklin County）法院應訊。

警方調查人員在庭上作證，指富恩特斯曾經承認最少性侵受害女童兩次。而受害女童上月30日已在印第安納州接受墮胎手術。

有部分保守派人士曾質疑《The Indianapolis Star》的報道方式，其中俄亥俄州共和黨總檢察長約斯特（Dave Yost）周二曾表示，案件細節可能是捏造的，因為當時沒有拘捕任何人或發現任何證據。

美俄亥俄州10歲女童被拒墮胎 需跨州求助 【下一頁】

不過警方在拘捕富恩特斯後，約斯特發聲明稱為年幼女童遭受的痛苦感到心痛，感謝警方在拘捕富恩特斯時所作出的貢獻。

富恩特斯需繳交200萬美元（約1,560萬港元）的保證金，並定於本月22日再應訊。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲