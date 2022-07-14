  • 33°C
香港時間 : 2022714日 (四) 15:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄亥俄州漢被捕 涉性侵10歲女童致其跨州墮胎

環球社會熱點 14:43 2022/07/14

分享：

分享：

美國墮胎權爭議持續，一名10歲女童遭性侵後懷孕，但因俄亥俄州禁止女性懷孕6周後墮胎，要前往印第安納州求助。俄亥俄州1名男子涉性侵該名女童而被捕，周三（13日）提堂應訊，而保守派人士早前一度質疑女童因姦成孕為假新聞。

美國墮胎法被推翻 女高中生重新揀大學 【下一頁】

印第安納州報章《The Indianapolis Star》本月初引述當地婦產科醫生伯納德（Caitlin Bernard）指，俄亥俄州一名已懷孕6周3日的10歲女童，經當地負責治療受虐兒童的醫生轉介，前往當地墮胎。

27歲男子富恩特斯（Gerson Fuentes）周二（12日）被捕，周三現身俄亥俄州富蘭克林縣（Franklin County）法院應訊。

警方調查人員在庭上作證，指富恩特斯曾經承認最少性侵受害女童兩次。而受害女童上月30日已在印第安納州接受墮胎手術。

有部分保守派人士曾質疑《The Indianapolis Star》的報道方式，其中俄亥俄州共和黨總檢察長約斯特（Dave Yost）周二曾表示，案件細節可能是捏造的，因為當時沒有拘捕任何人或發現任何證據。

美俄亥俄州10歲女童被拒墮胎 需跨州求助 【下一頁】

不過警方在拘捕富恩特斯後，約斯特發聲明稱為年幼女童遭受的痛苦感到心痛，感謝警方在拘捕富恩特斯時所作出的貢獻。

富恩特斯需繳交200萬美元（約1,560萬港元）的保證金，並定於本月22日再應訊。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國墮胎法被推翻 女高中生重新揀大學
2022/07/12
美國墮胎法被推翻 女高中生重新揀大學
拜登為保障美國墮胎權 考慮頒公共衛生緊急狀態
2022/07/11
拜登為保障美國墮胎權 考慮頒公共衛生緊急狀態
美俄亥俄州10歲女童被拒墮胎 需跨州求助
2022/07/03
美俄亥俄州10歲女童被拒墮胎 需跨州求助
德州最高法院阻恢復墮胎服務 推翻下級法院命令
2022/07/03
德州最高法院阻恢復墮胎服務 推翻下級法院命令
美國推翻墮胎權「點樣搬去加拿大」網絡搜尋量急增
2022/06/29
美國推翻墮胎權「點樣搬去加拿大」網絡搜尋量急增

你可能感興趣

美國墮胎法被推翻 女高中生重新揀大學
17:11 2022/07/12
美國墮胎法被推翻 女高中生重新揀大學
拜登為保障美國墮胎權 考慮頒公共衛生緊急狀態
16:06 2022/07/11
拜登為保障美國墮胎權 考慮頒公共衛生緊急狀態
美俄亥俄州10歲女童被拒墮胎 需跨州求助
18:56 2022/07/03
美俄亥俄州10歲女童被拒墮胎 需跨州求助
罪案 懷孕 非法墮胎 俄亥俄 印第安納 美國 美國共和黨

上一篇文章

Google母企減少請人 望員工「更專注及渴望」工作

下一篇文章

土耳其稱4方會談達協議 恢復出口烏克蘭糧食
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間15:00）
全球最佳城市香港排尾二 遜台北曼谷（附排名）
全球最佳城市香港排尾二 遜台北曼谷（附排名）
【變種病毒】全球10國驚現BA.2.75個案 傳染力恐超BA.5
【變種病毒】全球10國驚現BA.2.75個案 傳染力恐超BA.5
【英國王室】全球首施打疫苗護士獲授勳 英女王笑問「你仲未死？」
【英國王室】全球首施打疫苗護士獲授勳 英女王笑問「你仲未死？」
NASA再公開宇宙最深處全彩色圖像 詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍下（多圖）
NASA再公開宇宙最深處全彩色圖像 詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍下（多圖）
馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑
馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款