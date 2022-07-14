【聯儲局加息】聯儲局7月或加息1厘？聯儲局博斯蒂克：一切都有可能

據《路透社》報道，在周三（13日）美國勞工部公布的數據顯示，６月份的消費者價格指數（CPI）較上年同期上漲 9.1%，超越市場預估8.8%的中值，創下41年新高，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，決策者在本月未時的議息會議上可能需要考慮加息100個基點。

博斯蒂克在坦帕和聖彼得堡參觀被問到7月加息高於75個基點的可能性時，他對記者說，「一切皆有可能」。他指自己仍然需要研究報告的具體細節，但今天的數字表明發展軌跡並沒有朝著積極的方向發展。

根據芝商所的分析，他們現時預計7月未的議息會議會加息100個基點的可能性接近80％，而野村證券經濟學家也指出，他們現在預計聯儲局將在7月的會議上加息100個基點。

聯儲局（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）和其他決策者越來越擔心，企業和消費者對未來價格高速上漲的預期可能會變得根深蒂固。他們已經表明若數據惡化時，他們會迅速做出反應。

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責任編輯：關海儀