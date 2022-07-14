【智能家電】電子門鎖趨普及　7成港人已轉用或考慮升級

▲ 調查顯示，高達71%港人認為電子門鎖是打造智能家居不可缺少的設備，高於其他智能家居設備。（The PLC Group）

智能家居日趨普及，只需透過網絡及應用程式，無論身在何地都使用智能手機遙控家中的智能家具及產品，提升生活質素。門鎖及保安產品代理商The PLC Group的調查發現，多達70%港人已轉用或考慮升級電子門鎖，但就有超過3成用家曾忘記電子門鎖的密碼。

The PLC Group委託生活易（ESDlife）對582名香港人進行「智能家居意見調查」，了解港人使用智能產品及設備的情況，以及對打造智能家居的意見。調查顯示，高達71%港人認為電子門鎖是打造智能家居不可缺少的設備，高於其他智能家居設備。

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調查亦發現，愈年輕的受訪者會愈傾向使用電子門鎖，但整體而言，各年齡層受訪者對轉用電子門鎖都持開放態度。另外，已婚並已有子女的受訪者亦較多為電子門鎖用家。

57%受訪電子門鎖用家就表示，「電子門鎖能提供更多開門方法」是他們購買或正在使用電子門鎖的主要原因。41%用家則表示，購買或使用電子門鎖的原因為「比傳統門鎖有更多保安以外的功能」。

僅3成港人知道 電子門鎖提供額外功能

然而，調查中只有約3成港人知道電子門鎖提供額外功能，例如隨機防盜編碼、緊急外置電源、應急鎖匙等，而有39%傳統門鎖用家則表示，未考慮購買電子門鎖是因為「價格昂貴或安裝費用昂貴」。

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此外，因電池耗盡而不能開鎖是不少人關注的情況，但79%受訪用家表示並未遇上此情況。調查亦指出，有34%用家曾試過忘記電子門鎖密碼，但就透過其他方式順利開鎖。

The PLC Group表示，以往用戶選購電子門鎖時，大多以解鎖的方法是否方便為主，但現時的用戶除了要求電子門鎖具備更多增強安全性的功能，例如雙重驗證功能、安全鎖定模式等，亦期望可以透過手機應用程式遙距控制門鎖或實時收到門鎖的資訊等。相信如電子門鎖附有更多功能，可令港人更願意添置電子門鎖。

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責任編輯：陳卓賢