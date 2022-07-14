▲ 【AAPL】花旗看淡iPhone 14短期銷情 惟有五大理由買入蘋果股票

蘋果（美：AAPL）股價今年大幅回落，花旗認為，雖然在消費態度趨審慎、宏觀經濟增長放緩及供應鏈瓶頸問題持續三大因素困擾下，或對蘋果iPhone 14系列銷量帶來短線不利的影響，但該行認為，有五大原因值得買入蘋果股票。

花旗稱，面對通脹及經濟衰退風險升溫，消費者開支減少，或延長使用者更換設備的時間，變相壓縮iPhone的年度出貨量，令iPhone銷厘下滑，但該行仍看到蘋果產品及服務有一些積極推動的因素。

發布iPhone 14系列或成蘋果催化劑

第一，蘋果將於9月14日發布iPhone 14系列，或成蘋果股價的短期催化劑。第二，蘋果摺疊式手機預期於2023年面世，Apple Car和AR/VR耳機等新產品，也有助提高投資者的信心，這些產品最早可能於2025年上市。

第三，升級換機潮持續，用戶從低價的Android手機，轉向中高階的蘋果手機。第四，蘋果目前有規模約900億美元股份回購計劃，約佔蘋果目前市值約4%，將持續為蘋果股價提供支持。

第五，蘋果將擴大服務營收業務，可能獲得更穩定的收入。

不過，花旗雖看好蘋果股價前景，但將蘋果目標價調低12.5%至175美元，維持「買入」評級。

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