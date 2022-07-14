【通脹飆升】美國通脹升溫　料開學季銷售額創新高　學生支出升8%

▲ 據德勤分析預計，今年開學季的支出將會創新高。（法新社圖片）

美國昨日公布6月通脹數據，按年升9.1%創逾40年新高。隨著通脹飆升，消費者支出持續上升，學生亦不例外。據德勤分析預計，今年開學季的支出將會創新高。

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彭博報道，德勤公布調查，估計開學季的銷售額將高達344億美元（約2,700億港元）。此數據等同每名學生需要花費661美元（約5,188港元）準備開學，人均消費按年增加8%。

調查結果當中，共有37%受訪者估計今年支出將會增加。高達57%受訪者表示對通脹感憂慮，亦有54%認為未來6個月的經濟將轉弱。

德勤認為，雖然經濟前景具挑戰，但家長亦會希望在開學季為子女購物準備重返校園。隨著學生開始不再需要遙距上課，陸續重返實體課堂，估計服裝和學習用品將成為今年最受歡迎的商品。

至於零售商方面，商戶亦有意利用此段時間，嘗試減輕最近幾個季度積累的過剩庫存。 沃爾瑪表示，它需要再過幾個季度，才能銷售累積的庫存。Target上月亦積極減價促銷，以準備開學季可以增加產品種類。

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責任編輯：葉泳珊