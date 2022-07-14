拜登抵以色列展開中東之行 一字或成外交禁語

美國總統拜登周三（13日）抵埗以色列，開展任內首次中東訪問行程。白宮官員指，行程主要向以色列及沙特阿拉伯保證，美國會致力阻止伊朗發展核計劃。有分析認為，前總統特朗普當年放棄伊朗核協議，拜登外訪時將避免提及特朗普。

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拜登（Joe Biden）周三開展為期4日中東訪問，他當日乘坐空軍一號抵達以色列特拉維夫，獲總理拉皮德（Yair Lapid）親自迎接。

白宮官員透露，拜登是次行程首要議程要遏止伊朗發展核計劃，希望恢復特朗普（Donald Trump）2018年退出的伊朗核協議。特朗普在任期間亦促進以色列與阿聯酋實現關係正常化，但礙於巴勒斯坦局勢，以色列與沙特關係仍然緊張。

為緩和中東局勢，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周三表示，美國希望與以色列商討，在東耶路撒冷設立領事館。分析估計拜登將會晤巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas），為避免在伊朗核協議及巴勒斯坦話題與前任政府扯上關係，拜登是次外訪預料會避免提及特朗普。

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中東研究所高級研究員Randa Slim認為，即使美國長期以來支持以色列，拜登提及特朗普對是次外訪沒有任何好處，或會以「前人」（the former guy）作稱呼。

前海灣國家安全委員會（National Security Council）高級官員Kirsten Fontenrose指，拜登不希望阿拉伯媒體將他與特朗普的政策劃上等號。

以色列電視台周三播放拜登出訪前的錄影訪問，他表示會全力阻止伊朗發展核武，揚言以武力作為最後手段，又批評上屆政府外交政策犯巨大錯誤，擅自退出核協議。

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責任編輯：郭麗明