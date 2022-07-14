【鏡粉注意】MIRROR紅館演唱會開騷在即 BABY MIRROR限定店及大型打卡展覽掀序幕 超多打卡位兼可帶晒成隊BABY MIRROR返屋企

人氣男團MIRROR首個紅館演唱會還有不足兩星期就要舉行，而在演唱會前夕，電訊盈科（00008）旗下音樂平台MOOV聯乘MIRROR於銅鑼灣時代廣場主辦了「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，由7月14日至8月8日登場，而且首次推出BABY MIRROR限定精品，為MIRROR 12子７月底初登紅館舞台預熱。

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今次「BABY MIRROR WE ARE」活動分為兩大重點活動區，首先是地面露天廣場設置的大型打卡展覽《BABY MIRROR Photo Zone》，大家可以看到BABY MIRROR跟MIRROR成員的溫馨大合照，BABY MIRROR成員的展覽擺設散佈於各處。

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其次，位於時代廣場二樓中庭亦設置《BABY MIRROR Pop-up Store》，率先綫下獨家發售BABY MIRROR限定精品。入場人士可即場揀選自己喜愛的BABY MIRROR迷你粒粒裝滿玻璃樽。活動期間，凡購買兩樽BABY MIRROR迷你粒粒樽，即可隨機獲贈BABY MIRROR限定卡套一個小卡一張。《BABY MIRROR Pop-up Store》更會於7月25日起，與《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》同步發售演唱會周邊商品。

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以上兩項活動均需透過KLOOK綫上免費預約指定時段。

【MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次】

活動日期：2022年7月14日至 2022年7月20日

時間：早上10時正至晚上10時正 (2022年7 月14日開放時間為下午4時正至晚上10時正)

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭

【公眾場次】

活動日期：2022年7月21日至2022年8月8日

時間：早上10時正至晚上10時正

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭

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記者：張以正