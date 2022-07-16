QSP低波幅股票策略 攻守有道 就無懼波動
過去歷史上不時出現危機，但未改股市長遠上升趨勢。今年環球疫情未退，加上俄烏戰事，導致全球供應鏈失衡，令通脹高企。另外，美國聯儲局加快加息步伐，增加市場對經濟增長放緩的憂慮，讓市場難以擺脫避險情緒。然而大市短期有波動，優質的企業在逆境中往往能脫穎而出；股價暫時性調整，反而提供部署的機會。
當然，市況波動容易影響投資情緒，但若手持的股票盈利穩健、前景明朗，跌幅將較少於大市，長遠來看便不用過於擔心短暫的跌市損失，同時亦能捕捉股市上升潛力。大家想投資更穩定，便要認識QSP策略，在質素（Quality）、穩定性（Stability）及價格（Price）之間取得平衡。
平衡QSP因素應對波動
「Q」質素是指投資在具備穩定盈利能力的業務，包括擁有業務主導權、入場門檻高的龍頭企業，降低增長放緩的風險。一般來說，這些企業由於在市場佔有率較大，而市場需求亦相當穩定，因此對供應商或消費者的定價能力更強，增長受到經濟周期影響較微。
以質素爭取更佳資產回報
同樣地，這些企業之中，基本因素及技術因素穩定，亦即是「S」穩定性所指，盈利模式透明而且更容易預測的公司，往往在地緣政治或其他突發事件的波動中，仍然保持正常運作，為投資組合提供穩定性。
再者，從中挑選以價格紀律及高自由現金流收益率為重點的企業，進一步降低通脹及估值帶來的風險。不少企業並非沒有盈利能力，但一旦現金流短期內出現問題，便容易受到短期波動的衝擊而宣告破產。然而，基本因素穩健、現金流充裕，並不代表必須以高溢價作出投資；估值「P」同樣是重要的考慮因素。
換言之，QSP策略是投資具備強勁現金流、業務模式穩健、能抵禦突發危機的公司，而具備高定價能力，在面臨通脹時更容易轉移通脹壓力到供應商或客戶，對現時的經濟情況有更好的防守能力；如圖二所示，QSP策略於跌市時有助降低下跌風險，並於升市時更有效地捕捉上升潛力，真正達到「攻守兼備」的好處。
新舊經濟同具投資機會
通脹高企帶來加息的預期，金融股特別是銀行股因為息差改善，在過往通脹期間的表現最佳，值得留意行內的國際銀行龍頭。
至於息率高企是否代表科技股失去投資價值？
實際上，科技發展是大勢所趨，加息只是影響短期的估值變動，考慮到大數據、人工智能、雲端計算等仍然是全球發展的大方向，數據供應商、資訊科技解決方案供應商以至於技術的推動者，都是值得考慮的投資。當然，不能忽略短期股價的波動，因此選股要優先選擇盈利模式易於明白，以及在市場內擁有強勁研發及專利、市佔率高的龍頭企業，而不是盲目追求高增長的企業。
基本量化角度 嚴控跌幅
QSP策略並非紙上談兵，以採用該策略的聯博低波幅股票策略為例子，自2012年12月成立以來，近10年的時期經歷多次熊市，平均跌幅僅為大市的76%，表現明顯較穩健。當然，QSP策略成功並不簡單，聯博的資深投資團隊在全球近3,000隻股票之中，用量化研究及基本因素研究，從中物色70至90隻股票進行投資，才能取得成果。
採用QSP策略需要花費不少功夫，因為覆蓋的公司眾多，而不同地域、不同行業需要大量時間及專業知識，更要了解各地經濟及文化。如果大家未有足夠時間自行投資，又不想錯過部署的機會，不妨考慮選用具備良好紀錄、擁有環球專業團隊的基金經理，以QSP策略發掘各地的投資機遇，實踐攻守有道，就無懼波動。
聯博－低波幅股票策略
- 聚焦高質素、具穩定性及下跌風險較低的股票
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資料來源：聯博，截至2022年7月。
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（特約）