QSP低波幅股票策略　攻守有道　就無懼波動

過去歷史上不時出現危機，但未改股市長遠上升趨勢。今年環球疫情未退，加上俄烏戰事，導致全球供應鏈失衡，令通脹高企。另外，美國聯儲局加快加息步伐，增加市場對經濟增長放緩的憂慮，讓市場難以擺脫避險情緒。然而大市短期有波動，優質的企業在逆境中往往能脫穎而出；股價暫時性調整，反而提供部署的機會。



當然，市況波動容易影響投資情緒，但若手持的股票盈利穩健、前景明朗，跌幅將較少於大市，長遠來看便不用過於擔心短暫的跌市損失，同時亦能捕捉股市上升潛力。大家想投資更穩定，便要認識QSP策略，在質素（Quality）、穩定性（Stability）及價格（Price）之間取得平衡。



平衡QSP因素應對波動



「Q」質素是指投資在具備穩定盈利能力的業務，包括擁有業務主導權、入場門檻高的龍頭企業，降低增長放緩的風險。一般來說，這些企業由於在市場佔有率較大，而市場需求亦相當穩定，因此對供應商或消費者的定價能力更強，增長受到經濟周期影響較微。



以質素爭取更佳資產回報

▲ （圖一）過往表現亦非未來業績的保證。投資者不能直接投資某一指數，其表現亦不反映包括聯博基金在內的任何特定投資的表現。指數不包括與互惠基金投資有關且會降低總回報的銷售費用或經營開支。資料來源：MSCI及聯博，截至2022年3月31日。

同樣地，這些企業之中，基本因素及技術因素穩定，亦即是「S」穩定性所指，盈利模式透明而且更容易預測的公司，往往在地緣政治或其他突發事件的波動中，仍然保持正常運作，為投資組合提供穩定性。



再者，從中挑選以價格紀律及高自由現金流收益率為重點的企業，進一步降低通脹及估值帶來的風險。不少企業並非沒有盈利能力，但一旦現金流短期內出現問題，便容易受到短期波動的衝擊而宣告破產。然而，基本因素穩健、現金流充裕，並不代表必須以高溢價作出投資；估值「P」同樣是重要的考慮因素。



換言之，QSP策略是投資具備強勁現金流、業務模式穩健、能抵禦突發危機的公司，而具備高定價能力，在面臨通脹時更容易轉移通脹壓力到供應商或客戶，對現時的經濟情況有更好的防守能力；如圖二所示，QSP策略於跌市時有助降低下跌風險，並於升市時更有效地捕捉上升潛力，真正達到「攻守兼備」的好處。

▲ （圖二）過往表現亦非未來業績的保證。資料來源：聯博，截至2022年3月31日。

新舊經濟同具投資機會



通脹高企帶來加息的預期，金融股特別是銀行股因為息差改善，在過往通脹期間的表現最佳，值得留意行內的國際銀行龍頭。



至於息率高企是否代表科技股失去投資價值？



實際上，科技發展是大勢所趨，加息只是影響短期的估值變動，考慮到大數據、人工智能、雲端計算等仍然是全球發展的大方向，數據供應商、資訊科技解決方案供應商以至於技術的推動者，都是值得考慮的投資。當然，不能忽略短期股價的波動，因此選股要優先選擇盈利模式易於明白，以及在市場內擁有強勁研發及專利、市佔率高的龍頭企業，而不是盲目追求高增長的企業。



基本量化角度 嚴控跌幅



QSP策略並非紙上談兵，以採用該策略的聯博低波幅股票策略為例子，自2012年12月成立以來，近10年的時期經歷多次熊市，平均跌幅僅為大市的76%，表現明顯較穩健。當然，QSP策略成功並不簡單，聯博的資深投資團隊在全球近3,000隻股票之中，用量化研究及基本因素研究，從中物色70至90隻股票進行投資，才能取得成果。



採用QSP策略需要花費不少功夫，因為覆蓋的公司眾多，而不同地域、不同行業需要大量時間及專業知識，更要了解各地經濟及文化。如果大家未有足夠時間自行投資，又不想錯過部署的機會，不妨考慮選用具備良好紀錄、擁有環球專業團隊的基金經理，以QSP策略發掘各地的投資機遇，實踐攻守有道，就無懼波動。



聯博－低波幅股票策略

聚焦高質素、具穩定性及下跌風險較低的股票

運用定量分析實現長期資本增值

投資團隊往績卓越，環球研究實力雄厚

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資料來源：聯博，截至2022年7月。



投資涉及風險。過往表現並非未來業績的保證。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閱，本文件由聯博香港有限公司（AllianceBernstein Hong Kong Limited）發出。



（特約）