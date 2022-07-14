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Google母企減少請人 望員工「更專注及渴望」工作

環球社會熱點 14:54 2022/07/14

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通貨膨脹高企等因素衝擊全球經濟，拖累不少企業發展。美國多間科技企業已開始暫停招聘，Google母企Alphabet亦承認，將在今年下半年放慢招聘步伐。Alphabet向員工發電郵表示，需更具創業精神及更渴望工作，並承認公司和其他企業一樣，未能倖免於經濟逆行。

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Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）周三（13日）向員工發送電郵表示，企業內部需要更具創業精神（more entrepreneurial），需比以往經濟情況良好的日子更專注、更緊迫及更渴望工作（greater urgency, sharper focus, and more hunger）。

皮柴表示，部分情況下公司會整合重疊的資源並簡化流程，亦可能暫停部分部署，並將資源重新分配至較優先領域。

黑莉出數據串拜登無力抗通脹 被網民狂串唔識計數 【下一頁】

繼Microsoft及其他科企宣布小幅度裁員後，皮柴亦承認Alphabet和其他公司一樣，同樣未能倖免於經濟逆行（economic headwinds），全球經濟仍充滿不確定性。他指公司將在今年餘下時間放慢招聘步伐，未來將集中招募工程﹑技術及其他重要領域的人員。

皮柴強調，Google成立之初一直強調，

「稀缺催生明確目標」（Scarcity breeds clarity）

他認為有關精神一直是推動專注及創造力的動力，最終將催生更好的產品協助全世界民眾。

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責任編輯：李俊儀

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