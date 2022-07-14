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【能源供應】德國能源供應來源大轉變 自8月起停進口俄煤炭年底不進石油

環球政經 16:17 2022/07/14

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據《路透社》報道，德國財政部副部長庫克耶斯（Joerg Kukies）在由澳洲政府及國際能源總署（IEA）共同主辦的「雪梨能源論壇」中表示，德國將於8月1日和12月31日完全停止購買俄羅斯的煤炭和石油，而這標誌著德國的能源供應來源出現重大轉變。

庫克耶斯在論壇上指，「我們將在幾周內停止使用俄羅斯煤炭」，而未來的關鍵是想方法填補歐盟放棄俄羅斯每年供應 1580 億立方米天然氣時所留下的巨大缺口。

庫克耶斯指，「任何瞭解德魯斯巴輸油管線（Druzhba）歷史的人便會知道，那是蘇維埃帝國控制東歐的手段，要擺脫這種依賴並不容易，但卻是我們在幾個月時間內將要實現的目標」。

俄羅斯在以往供應了德國 40% 的煤炭和 40% 的石油，德國正迅速發展液化天然氣（LNG）進口終端，以幫助填補天然氣供應缺口。庫克耶斯指，雖然美國和卡塔爾可以共同向歐洲供應約30 bcm的液化天然氣，但這仍存在巨大缺口。

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責任編輯：關海儀

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能源供應 俄羅斯 石油 國際能源署 德國

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