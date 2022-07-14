▲ 【內房危機】星展梁兆基：內地爛尾樓事件暫未見系統性風險 美息趨升下中國無減息空間

內地近期爆出爛尾樓業主集體拒還貸款事件，星展銀行（香港）首席中國經濟師梁兆基認為，尚未清楚事年規模，但估計是個別個案，暫時未看到出現系統性風險。他提醒，即使下半年中國經濟轉好，內房信貸風險仍高，因中國「減唔到息」，發展商再融資成本維持高企。

港樓不會出現急跌

星展預計美國聯儲局7月加息75點子、9月加息50點子，其餘兩次議息各加息25點子。梁兆基指，在美國息口上升下，中國沒有減息的空間，否則資金會由人民幣流出，損害人民幣的穩定，故中國只能依賴財政刺激政策。另外，美國息口上升對港樓也帶來下行壓力，但他相信，不會造成急跌的情況。

他指，今年地方政府發債規模已達2.2萬億元人民幣，主要用於基建投資，基於內地的清零政策，料傳導至實體經濟的時間會更加滯後，或許第四季才見效。

中國今年經濟料增長4.2%

梁兆基相信，中國下半年經濟不會出現V型反彈，僅緩慢復甦，料增長為5.5%，全年計，料增長4.2%，未能完成經濟目標。雖然經濟放緩，但中國沒有通脹壓力，皆因內地勞動力成本、工業利潤、樓價等均下跌。

他相信，小型封控將成為短期新常態，但交通、運輸及供應鏈會慢慢轉好。另外，中央亦鼓勵銀行借貸，M2已由8.1%的低位反彈至約11%，料下半年內地借貸增長將會加快。

美國總統拜登據報考慮降中國商品的關稅。梁兆基認為，美國下調關稅機率大，若落實，對中國經濟的實際利好作用細，因涉及的金額佔比少，而且中國貿易順差仍強勁。他指，預期一旦美國減關稅將帶動中國出口量上升，但價值上會下跌，與上半年反轉，但整體出口仍向好。

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記者：袁諾曦