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【股神巴菲特】巴菲特堅定看好油價前景　巴郡斥資19.5億增持西方石油股權至19.2%

股市 13:48 2022/07/14

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【股神巴菲特】巴菲特堅定看好油價前景　巴郡斥資19.5億增持西方石油股權至19.2%

國際油價回落，但股神巴菲特（Warren Buffett）仍看好油企投資前景。巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）本周再增持西方石油（美：OXY）股票，買入430萬股，令持股增至19.2%。隨油價上升，西方石油股價今年來「翻一番」。

外電報道，據巴郡向美國證交會（SEC）遞交的文件顯示，巴郡斥資2.5億美元（約19.5億港元）增持西方石油，令總持股數量增至1.794億股，市值約104億美元（約811億港元）。

巴郡持有西方石油100億美元的優先股

是次增持後，巴郡於西方石油的持股比例迫近20%，意味巴郡未來有必要將在財報中列明西方石油的收益。市場估計，西方石油今年純利將超過100億美元。

巴郡雖然不是西方石油大股東，但巴郡同時持有西方石油100億美元的優先股，每年收息約8億美元，而且擁有以50億美元價格額外買入8390萬股西方石油普通股的權利。

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部分分析員估計，巴郡或會全購西方石油。2010年，巴郡購入BNSF鐵路公司22.6%股權後，便宣布以265億美元全購BNSF鐵路公司。

相關文章：【國際油價】股神巴菲特未停手　再斥117億增持西方石油

相關文章：【大行報告】券商指市場對比亞迪1211期望高、股神沽貨疑雲短線料困擾股價　比亞迪股價先跌後升

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美股 增持 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 石油 西方石油（美：OXY） 巴菲特 買入 美國

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