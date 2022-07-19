【股神巴菲特】巴菲特堅定看好油企前景　巴郡再斥資逾1億美元增持西方石油、股權至19.4%

▲ 【股神巴菲特】巴菲特堅定看好油企前景 巴郡再斥資1億美元增持西方石油、股權至19.4%

國際油價回落，紐約期油仍處100美元之下，但股神巴菲特（Warren Buffett）仍看好油企投資前景。巴菲特旗下投資旗艦巴郡（美：BRK）周一提交的監管文件中披露，上周四和周五（14及15日）又投入超過1億美元，購買了190萬股西方石油（美：OXY）股票，持股比例升至19.4%。

外電報道，據巴郡向美國證交會（SEC）遞交的文件顯示，巴郡此次購買的價格為每股56至59美元，現在總計持有西方石油的1.817億股普通股，價值約110億美元。而上周初巴菲特經已再增持西方石油股票430萬股，當時持股增至19.2%。隨油價上升，西方石油股價今年來「翻一番」。

巴郡持有西方石油100億美元的優先股

是次增持後，巴郡於西方石油的持股比例迫近20%，意味巴郡未來有必要將在財報中列明西方石油的收益。市場估計，西方石油今年純利將超過100億美元。

巴郡雖然不是西方石油大股東，但巴郡同時持有西方石油100億美元的優先股，每年收息約8億美元，而且擁有以50億美元價格額外買入8390萬股西方石油普通股的權利。

部分分析員估計，巴郡或會全購西方石油。2010年，巴郡購入BNSF鐵路公司22.6%股權後，便宣布以265億美元全購BNSF鐵路公司。

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