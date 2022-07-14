  • 32°C
香港時間 : 2022714日 (四) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

土耳其稱4方會談達協議 恢復出口烏克蘭糧食

環球社會熱點 13:29 2022/07/14

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭開戰後，烏國糧食出口受阻，導致全球出現糧食危機。土耳其近日宣稱，與聯合國﹑烏克蘭及俄羅斯達成協議，確保黑海航運安全，恢復烏克蘭糧食出口，解決糧食危機。

土耳其截烏港口出發掛俄旗貨船 扣7000噸糧食 【下一頁】

土耳其防長阿卡爾（Hulusi Akar）周三（13日）表示，4方代表下周會晤時將簽署協議，重新出口烏克蘭糧食。4方將共同檢查及監控糧食出口，土耳其亦會保障經黑海港口運輸糧食的航行安全。

阿卡爾指土耳其或與烏克蘭﹑俄羅斯及聯合國設立協調中心，處理糧食出口事務。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，中心負責協調及保障糧食運輸在黑海航行安全。澤連斯基亦指出，烏方為恢復向全球市場提供糧食作出重大貢獻，非常感謝聯合國及土耳其在此事上的付出。

俄羅斯僅願意保證安全通行 助出口烏克蘭糧食 【下一頁】

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）讚揚今次是恢復烏克蘭糧食出口重大一步，惟警告仍有眾多技術問題有待處理。古特雷斯指俄烏雙方展示存在談判的可能，只是兩國距離停火和談仍有不少空間。

協議消息公布後，烏克蘭與俄羅斯仍未作出回應。俄國媒體曾引述俄羅斯外交部國際貿易部長伊里切夫（Pyotr Ilyichev），指俄方希望控制及檢查貨船，防止出現偷運軍火，並準備好指引外國商船出口烏克蘭糧食。俄羅斯國防部表明，已提供盡快解決烏克蘭糧食出口的辦法。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

俄核武威脅恐成真？ 紐約市出片教民眾避難（有片）
2022/07/13
俄核武威脅恐成真？ 紐約市出片教民眾避難（有片）
【烏克蘭戰爭】美國指控伊朗向俄供數百作戰無人機
2022/07/12
【烏克蘭戰爭】美國指控伊朗向俄供數百作戰無人機
【烏克蘭戰爭】立陶宛擴大對俄飛地物流限制 無視俄警告
2022/07/11
【烏克蘭戰爭】立陶宛擴大對俄飛地物流限制 無視俄警告
加拿大交還北溪一號渦輪機 俄承諾增天然氣供應
2022/07/10
加拿大交還北溪一號渦輪機 俄承諾增天然氣供應
【烏克蘭戰爭】普京聲稱 俄軍未開始在烏認真行動
2022/07/08
【烏克蘭戰爭】普京聲稱 俄軍未開始在烏認真行動

你可能感興趣

俄核武威脅恐成真？ 紐約市出片教民眾避難（有片）
09:05 2022/07/13
俄核武威脅恐成真？ 紐約市出片教民眾避難（有片）
【烏克蘭戰爭】美國指控伊朗向俄供數百作戰無人機
15:18 2022/07/12
【烏克蘭戰爭】美國指控伊朗向俄供數百作戰無人機
【烏克蘭戰爭】立陶宛擴大對俄飛地物流限制 無視俄警告
18:54 2022/07/11
【烏克蘭戰爭】立陶宛擴大對俄飛地物流限制 無視俄警告
糧食供求 地緣政治 外交 烏克蘭 土耳其 聯合國 俄羅斯 貿易 澤連斯基 黑海

下一篇文章

前白宮醫生暗示拜登「有問題」 奧巴馬嚴厲責備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑
馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑
【英國王室】全球首施打疫苗護士獲授勳 英女王笑問「你仲未死？」
【英國王室】全球首施打疫苗護士獲授勳 英女王笑問「你仲未死？」
【變種病毒】全球10國驚現BA.2.75個案 傳染力恐超BA.5
【變種病毒】全球10國驚現BA.2.75個案 傳染力恐超BA.5
全球最佳城市香港排尾二 遜台北曼谷（附排名）
全球最佳城市香港排尾二 遜台北曼谷（附排名）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間13:00）
NASA再公開宇宙最深處全彩色圖像 詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍下（多圖）
NASA再公開宇宙最深處全彩色圖像 詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍下（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款