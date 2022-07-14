土耳其稱4方會談達協議 恢復出口烏克蘭糧食

俄羅斯與烏克蘭開戰後，烏國糧食出口受阻，導致全球出現糧食危機。土耳其近日宣稱，與聯合國﹑烏克蘭及俄羅斯達成協議，確保黑海航運安全，恢復烏克蘭糧食出口，解決糧食危機。

土耳其截烏港口出發掛俄旗貨船 扣7000噸糧食 【下一頁】

土耳其防長阿卡爾（Hulusi Akar）周三（13日）表示，4方代表下周會晤時將簽署協議，重新出口烏克蘭糧食。4方將共同檢查及監控糧食出口，土耳其亦會保障經黑海港口運輸糧食的航行安全。

阿卡爾指土耳其或與烏克蘭﹑俄羅斯及聯合國設立協調中心，處理糧食出口事務。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，中心負責協調及保障糧食運輸在黑海航行安全。澤連斯基亦指出，烏方為恢復向全球市場提供糧食作出重大貢獻，非常感謝聯合國及土耳其在此事上的付出。

俄羅斯僅願意保證安全通行 助出口烏克蘭糧食 【下一頁】

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）讚揚今次是恢復烏克蘭糧食出口重大一步，惟警告仍有眾多技術問題有待處理。古特雷斯指俄烏雙方展示存在談判的可能，只是兩國距離停火和談仍有不少空間。

協議消息公布後，烏克蘭與俄羅斯仍未作出回應。俄國媒體曾引述俄羅斯外交部國際貿易部長伊里切夫（Pyotr Ilyichev），指俄方希望控制及檢查貨船，防止出現偷運軍火，並準備好指引外國商船出口烏克蘭糧食。俄羅斯國防部表明，已提供盡快解決烏克蘭糧食出口的辦法。

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責任編輯：吳漢培

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