【內房危機】建行：部分地區停工和未按時交樓情況模較小、總體風險可控　一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）

▲ 一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）

內地多地爛尾樓業主要求停止償還房貸，市場擔憂事件牽連至內銀，甚至引發系統性風險。內地多間銀行及後回應事件，大多銀行表示總體風險可控。

建設銀行 （00939） 表示，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及該行規模較小，總體風險可控。

農業銀行 （01288） 指出，目前涉及「保交樓」風險的業務規模較小，總體風險可控。截至今年6月末，該行個人住房貸款餘額5.34萬億元人民幣，其中一手樓合作樓盤5.7萬個，一手樓按揭貸款餘額3.97萬億元。農行指，已初步認定存在「保交樓」風險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額6.6億元人民幣，佔按揭貸款餘額的0.012%，佔一手樓按揭貸款餘額的0.017%。目前涉及「保交樓」風險的業務規模較小，總體風險可控。

另外，興業銀行（滬：601166）表示，截至目前公司涉及「停貸事件」樓盤相關按揭貸款餘額16億元（其中不良貸款餘額0.75億元），已出現停止還款的按揭金額3.84億元，主要集中在河南地區。得益於前期本公司對按揭貸款的差異化准入和管理要求，公司已介入的且存在爛尾風險的按揭貸款總體規模較小，不會對公司經營構成重大影響。

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