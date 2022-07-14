【內房危機】工行：停工項目涉不良貸款餘額逾6億元人民幣　一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）

▲ 一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）

內地多地爛尾樓業主要求停止償還房貸，市場擔憂事件牽連至內銀，甚至引發系統性風險。內地多間銀行及後回應事件，大多銀行表示總體風險可控。

郵儲行：停工項目涉及住房貸款逾期金額1.27億元人民幣

郵儲銀行 （01658） 指，始終堅持審慎的風險偏好，支持客戶剛性和改善性購房需求。目前，住房貸款餘額超過2萬億元人民幣，筆均金額約44萬元人民幣，房地產類不良貸款率處於行業較低水平。

該行密切關注部分地區出現的停工緩建和未按時交付樓盤情況，開展深入排查，初步認定的停工項目涉及住房貸款逾期金額1.27億元人民幣，規模和佔比小，風險可控。

中行：該行房地產融資平穩有序 個人住房貸款業務風險可控

中國銀行 （03988） 表示，今年以來，該行房地產融資平穩有序，房地產開發貸款投放及對困難房企項目併購的支持力度不斷加大，新增房地產開發貸款位於同業前列；因城施策，實施差異化住房貸款政策，支持剛性和改善型住房需求；疫情期間為客戶提供延期還本付息等多項紓困政策，資產質量保持穩定，該行個人住房貸款業務總體風險可控。

工行：停工項目涉不良貸款餘額逾6億元 佔該行按揭貸款餘額0.01%

工商銀行 （01398） 表示，截至今年6月底，該行的個人住房貸款餘額6.36萬億元人民幣，不良率0.31%，資產質量穩定。該行指，近期個別房地產開發企業風險暴露，個別樓盤的開發項目出現延期交付。該行經排查，目前停工項目涉及不良貸款餘額6.37億元人民幣，佔全行按揭貸款餘額的0.01%，風險可控。

交行：相關逾期住房按揭貸款餘額不足1億元人民幣

交通銀行 （03328） 表示，近期個別房地產企業風險暴露，導致部分城市的項目出現停工、延期交付的情況。經初步排查，媒體報導中存在風險的樓盤所涉及的公司逾期住房按揭貸款餘額0.998億元，佔公司境內住房按揭貸款餘額0.0067%，規模和佔比較小，風險可控。

建行：部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況規模較小

建設銀行 （00939） 表示，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及該行規模較小，總體風險可控。

農行：「保交樓」風險樓盤涉6.6億元人幣

農業銀行 （01288） 指出，目前涉及「保交樓」風險的業務規模較小，總體風險可控。截至今年6月末，該行個人住房貸款餘額5.34萬億元人民幣，其中一手樓合作樓盤5.7萬個，一手樓按揭貸款餘額3.97萬億元人民幣。農行指，已初步認定存在「保交樓」風險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額6.6億元人民幣，佔按揭貸款餘額的0.012%，佔一手樓按揭貸款餘額的0.017%。目前涉及「保交樓」風險的業務規模較小，總體風險可控。

興業銀行：停還款按揭金額3.8億元人幣

另外，興業銀行（滬：601166）表示，截至目前公司涉及「停貸事件」樓盤相關按揭貸款餘額16億元人民幣（其中不良貸款餘額0.75億元人民幣），已出現停止還款的按揭金額3.84億元人民幣，主要集中在河南地區。得益於前期本公司對按揭貸款的差異化准入和管理要求，公司已介入的且存在爛尾風險的按揭貸款總體規模較小，不會對公司經營構成重大影響。

民生銀行：去年按揭貸款餘額5900多億元人幣

民生銀行 （01988） 表示，截至到去年年底，該行個人按揭貸款餘額5900多億元人民幣，並表示將嚴密關注市場動態並積極應對。

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