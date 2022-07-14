【內房危機】交行：相關逾期住房按揭貸款餘額不足1億元人幣　一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）

▲ 一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）

內地多地爛尾樓業主要求停止償還房貸，市場擔憂事件牽連至內銀，甚至引發系統性風險。內地多間銀行及後回應事件，大多銀行表示總體風險可控。

交行：相關逾期住房按揭貸款餘額不足1億元人民幣

交通銀行 （03328） 表示，近期個別房地產企業風險暴露，導致部分城市的項目出現停工、延期交付的情況。經初步排查，媒體報導中存在風險的樓盤所涉及的公司逾期住房按揭貸款餘額0.998億元，佔公司境內住房按揭貸款餘額0.0067%，規模和佔比較小，風險可控。

建行：部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況規模較小

建設銀行 （00939） 表示，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及該行規模較小，總體風險可控。

農行：「保交樓」風險樓盤涉6.6億元人幣

農業銀行 （01288） 指出，目前涉及「保交樓」風險的業務規模較小，總體風險可控。截至今年6月末，該行個人住房貸款餘額5.34萬億元人民幣，其中一手樓合作樓盤5.7萬個，一手樓按揭貸款餘額3.97萬億元人民幣。農行指，已初步認定存在「保交樓」風險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額6.6億元人民幣，佔按揭貸款餘額的0.012%，佔一手樓按揭貸款餘額的0.017%。目前涉及「保交樓」風險的業務規模較小，總體風險可控。

興業銀行：停還款按揭金額3.8億元人幣

另外，興業銀行（滬：601166）表示，截至目前公司涉及「停貸事件」樓盤相關按揭貸款餘額16億元人民幣（其中不良貸款餘額0.75億元人民幣），已出現停止還款的按揭金額3.84億元人民幣，主要集中在河南地區。得益於前期本公司對按揭貸款的差異化准入和管理要求，公司已介入的且存在爛尾風險的按揭貸款總體規模較小，不會對公司經營構成重大影響。

民生銀行：去年按揭貸款餘額5900多億元人幣

民生銀行 （01988） 表示，截至到去年年底，該行個人按揭貸款餘額5900多億元人民幣，並表示將嚴密關注市場動態並積極應對。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【大行報告】招行郵儲行齊挫逾4% 大和：內地業主停還房貸僅對內銀盈利造成短期影響、市場只是需時消化事件

【內房危機】內房股再插水、龍湖跌7% 內地業主停房貸蔓延至18個省份逾100個地產項目

【內房危機】內地22個城市爛尾樓小業主發起拒還貸、官媒籲提防風險 內房股大跌碧桂園再跌近一成