【內房危機】花旗料爛尾樓業主罷供潮 產生逾5600億人幣不良貸款 3隻內銀股風險較高

內地有爛尾樓項目業主擬集體停供房貸，根據克而瑞研究中心數據顯示，在經歷長期停工後，截至7月13日，業主發起的強制停貸樓盤個數已達106個。事件除影響內房，亦正波及一眾內銀。大行花旗發表報告估計，一旦發展商違約，未交付的樓盤將面臨「難找買家」的問題，銀行亦無法向發展商收回資金，加上業主集體停止償還貸款，有機會產生巨額不良貸款，料涉款高達5,610億元（人民幣．下同）。

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花旗認為，建行(00939)、工行(01398)、農行(01288)等大行，以及興業銀行(滬：601166)、招行(03968)、平安銀行(深：000001)這些股份制銀行的按揭佔比較高。此外，開發商很多按揭和開發貸款綁定，以槓桿率超過3倍、債券利率超過7％、過去12個月債券價格調整超過５％的開發商作為有問題的開發商，估計風險敞口最大的是民生銀行(01988)，第二個是平安銀行，第三個是招商銀行，第四是興業，第五是光大銀行(06818)。

綜合前述因素，花旗認為風險敞口比較大應該是平安銀行、招商銀行和興業銀行。

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