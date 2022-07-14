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Tesla（TSLA.US）今季回調是吸納時機？盤點兩大利好因素

股市 19:04 2022/07/14

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曾經協助研發Tesla自動駕駛電腦視覺的 AI 部門主管 Andrej Karpathy 昨日宣布離開公司，Tesla的AI一直領先全球，甚至媲美某些純科技的公司。利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）指出消息純屬要留待市場判斷，又盤點兩大利好因素，指今季有回調會是吸納時機。（詳見下文）足本分析→【按此

*環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》*

黃耀宗亦指，Tesla有兩大利好因素：

（1） 7月市場未有趁工廠停運升級時造低股價。加上6月生產量創新高，工廠升級後產量可再增3成。Andy認為未來股價下跌的主因亦並非自身因素，而是宏觀影響，如內地疫情憂慮升溫，拖累Tesla周一表現。

 

（2） 新一批車的新技術令電池、車身重量大減，同時令成本、人工減少，效率提高

 

黃耀宗認為未來股價下跌的主因亦並非自身因素，而是宏觀影響，如內地疫情憂慮升溫，拖累Tesla周一表現。他預期Tesla股價短期會於600-800美元橫行，如果股價第三季有回調會是吸納時機。

欄名 : 3分鐘睇股

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