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【數碼轉型】港企推數碼方案　解虛擬活動痛點

10:00 2022/07/17

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雲圖國際有限公司首席數碼官丁兆麟指，展商可在半日至一日內完成創建一場虛擬活動，而方案亦獲多個機構採用，如數碼港、貿發局等。（受訪者提供圖片）

疫下不少企業舉行虛擬活動、展覽及會議，但與參與者之間的互動、技術操作等卻成為企業痛點。有本地初創看準機遇，推出針對性數碼方案，並利用人工智能（AI）、大數據等協助企業分析虛擬活動成效。

【智能製造】針織企業數碼轉型 藉AI、雲端技術加快產品設計流程

雖然混合式展覽成為大勢，但企業在舉辦該類展覽時遇到不少難題。雲圖國際有限公司首席數碼官丁兆麟指，企業在舉行虛擬展覽時遇到3大難題，分別為：1.未有舉辦虛擬活動的經驗；2.欠缺舉辦虛擬活動經驗的人才；3.未有善用活動後的數據分析。

他表示，以往從事展覽的人舉辦實體展為主，但虛擬活動卻着重科技元素，令兩者之間沒有一個橋樑；在數據處理方面，企業不時以Zoom、Microsoft Teams舉行會議或活動，但往往只得知出席人數，難以發揮其他數據的作用。針對以上問題，該公司投資超過7位數開發數碼方案，希望解決企業虛擬活動時痛點。

該數碼方案以「創建-上架-分析」（BUILD-HOST-ANALYSE，BHA）模式營運，設有3個不同模塊，分別是虛擬活動創建平台（SaaS Virtual Event Builder）、GlobalExpo Net活動平台及Expo GENie數據分析平台。完成BHA周期後，主辦方即可制定由數據主導的可持續活動策略及方案。

【反貪污】報告：35%亞太機構擬將區塊鏈技術 納入反賄賂和貪污計劃

按範本創建活動 推送資訊

丁兆麟表示，創建平台設有自由創建活動功能，主辦方可因應活動類型選擇不同範本創建虛擬活動；而GlobalExpo Net活動平台則可以讓活動參加者定期接收B2B行業最新資訊推送，以及個人化活動建議。而平台同時利用AI及大數據分析，讓主辦方得悉個別訪客的到訪時間、參與的活動等，可提供各項表現的實時數據，即時改善及優化活動體驗。

隨着虛擬活動成為新常態，該公司亦要加緊招聘人才。丁兆麟表示，公司現時有逾10名員工，未來除了招聘開發及程式人員，亦會招聘熟悉AI和大數據方面的人才，以增強平台在演算法方面的發展。

【FinTech】難識別合成身份 報告：企業欺詐成本比疫情前增逾10%

記者：廖淑瑩

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