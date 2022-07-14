前白宮醫生暗示拜登「有問題」 奧巴馬嚴厲責備

美國總統拜登已年近80歲，健康狀況一直備受關注。美國前白宮醫生傑克遜曾在2020年選舉期間，暗示拜登需接受認知能力測試。傑克遜近日出版回憶錄透露，言論發表後隨即收到前總統奧巴馬電郵，措辭嚴厲地批評傑克遜不專業，並指對他非常失望。

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傑克遜（Ronny Jackson）是一名急診醫學專家，曾在2006年至2018年間在白宮醫療部門出任醫生，任期涵蓋喬治布殊（George W. Bush）、奧巴馬（Barack Obama）及特朗普（Donald Trump）三名前美國總統。傑克遜在2020年美國總統大選競選期間，於社交平台Twitter上暗示拜登（Joe Biden）需做認知能力測試。

▲ 回憶錄《A Lifetime of Defending Democracy and American Values》

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傑克遜在將於本月底出版的回憶錄《A Lifetime of Defending Democracy and American Values》中揭露，發出帖文不足20分鐘已收到奧巴馬電郵。奧巴馬在電郵中指，他可以不評論傑克遜在特朗普政府中的表現，於公於私給予對方高度評價，並指對方一直為自己及家人提供很好的服務，承認對方是一名好醫生。但正因如此，奧巴馬對傑克遜暗示拜登健康有問題的做法感到十分失望。

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奧巴馬指摘傑克遜做法不專業，不符合曾經擔任的職務，亦是對自己等其他曾擔任公職的朋友的不尊重。奧巴馬直言，希望傑克遜作為美國總統的私人醫生及海軍上校，經過反思後會在未來對自己有更多期望。傑克遜透露，當時他曾希望聯繫奧巴馬，但在保守派電台主持人Dan Bongino建議下放棄。傑克遜亦指，自己其後決定不理會奧巴馬，承認相關事件為兩人最後一次交流。

至於拜登，他周二時被記者問及2024年大選或未得大部分選民支持看法。他引述《紐約時報》民調結果回應，堅稱若自己參選，將獲92%民主黨人支持，強調選民希望自己參選。

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責任編輯：李俊儀