【MIRROR經濟圈】MIRROR演唱會前哨戰　時代廣場設大型打卡展覽及期間限定店（多圖）

▲ 香港音樂平台MOOV聯乘MIRROR，將由7月14日至8月8日期間，於時代廣場主辦「BABY MIRROR WE ARE」主題活動。（馬意文攝）

MIRROR 12子於7月底初登上紅館舞台，香港音樂平台MOOV聯乘MIRROR，將由7月14日至8月8日期間，於時代廣場主辦「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，並首次推出BABY MIRROR限定精品。

該活動劃分兩大區域，分別是地面露天廣場，設有大型打卡展覽《BABY MIRROR PHOTO ZONE》，觀眾可與多個BABY MIRROR合照。

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其次，於時代廣場二樓中庭，設有期間限定店，選購BABY MIRROR的迷你粒粒樽，樽內有多款他們的卡通公仔。而凡購買兩樽，即可隨機獲贈BABY MIRROR限定卡套連小卡一張。

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該期間限定店更會於7月25日起，同步發售演唱會周邊商品。不過，上述活動均須經Klook免費預約指定時段入場，不設現場派籌。

另外，於7月25日至8月6日，「MIRO WE ARE」主題活動將於The ONE舉行，也設有打卡位、期間限定店，更另於紅館外設置演唱會周邊商品售賣處。

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記者：馬意文