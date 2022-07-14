▲ 【美國加息】貝萊德：美國CPI數據顯示通脹已擴散至廣泛層面 美股已反映大量負面因素、或有技術性反彈

美國6月份消費物價指數（CPI）較預期強勁，貝萊德多元資產收益組合基金經理Michael Fredericks表示，CPI及核心CPI均較預期高，而且數據顯示通脹已擴散至較廣泛層面，令市場對7月加息1厘的預期升溫，但目前已見到部分推動通脹的動力回落，相信未來數月通脹會逐步紓緩。

Fredericks指，聯儲局加息愈急進，美國經濟步入衰退的可能性便愈大，現時美國消費市道仍然健康，從每周信用卡數據顯示，美國消費意慾仍然高漲，但消費者情緒有回落跡象，故經濟衰退暫時不是貝萊德的基本情境預測。

「大宗商品價格及食品價格升勢都開始回軟，供應鏈瓶頸問題亦不如之前般嚴重，運輸物流成本也有下降，相信通脹會逐步回落。」

美股於次季出現幅度達兩成的調整，Fredericks稱，自1990年以來，美股於3個月內下跌兩成的情況只出現5次，現時市場預期美企今年盈利增長持平，但投資者關注盈利預測會否下調，故目前基金的投資組合偏向防守性。

他認為，現時美股已反映不少負面因素，包括經濟衰退風險、企業盈利下調等，不排除當有一個利好消息時，市場會出現技術性反彈。

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