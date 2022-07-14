【市場競爭】Google高層憂慮　自家搜尋及地圖服務或受威脅

▲ 據《TechCrunch》報道，Raghavan在一場活動中提到，隨著搜尋引擎演變，新一代的網絡用戶更常以Instagram與TikTok發掘新內容，而不再是開啟Google搜尋或地圖，搜尋習慣出現轉變。

Google旗下的地圖及搜尋服務以往都沒有太多競爭對手，在市場上擁有極大優勢。不過Google資深副總裁Prabhakar Raghavan最近接受外媒採訪時卻表示，兩款應用程式（App）或會對Google旗下的服務構成威脅。

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據《TechCrunch》報道，Raghavan在一場活動中提到，隨著搜尋引擎演變，新一代的網絡用戶更常以Instagram與TikTok發掘新內容，而不再是開啟Google搜尋或地圖，搜尋習慣出現轉變。

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傾向「豐富的視覺」感受 Google地圖不符合期望

Raghavan舉例，年輕用戶不習慣輸入關鍵字，而是希望以更深刻的方式發掘新內容。例如Google的研究發現，約有40%的年輕人要在附近找午餐吃的時候，不是透過Google搜尋或是地圖，而是打開Instagram、TikTok查看其他人發布的內容。

Raghavan分析，年輕用戶更傾向「豐富的視覺」感受，而目前Google地圖像是一張紙本地圖放入手機中，可能不符合他們的期望，甚至在Google搜尋中，有某些國家語音搜尋已經有高達30%的比例，代表年輕用戶不再打字輸入。

為應對挑戰，Google也不斷增加地圖、搜尋的視覺要素，例如在搜尋系統加入AR動畫，不再只是藍字的超連結。

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責任編輯：廖淑瑩

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