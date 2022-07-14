  • 32°C
香港時間 : 2022714日 (四) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市場競爭】Google高層憂慮　自家搜尋及地圖服務或受威脅

科技 15:45 2022/07/14

分享：

分享：

據《TechCrunch》報道，Raghavan在一場活動中提到，隨著搜尋引擎演變，新一代的網絡用戶更常以Instagram與TikTok發掘新內容，而不再是開啟Google搜尋或地圖，搜尋習慣出現轉變。

Google旗下的地圖及搜尋服務以往都沒有太多競爭對手，在市場上擁有極大優勢。不過Google資深副總裁Prabhakar Raghavan最近接受外媒採訪時卻表示，兩款應用程式（App）或會對Google旗下的服務構成威脅。

【網絡安全】微軟揭Android現收費惡意欺詐 籲避免授權

據《TechCrunch》報道，Raghavan在一場活動中提到，隨著搜尋引擎演變，新一代的網絡用戶更常以Instagram與TikTok發掘新內容，而不再是開啟Google搜尋或地圖，搜尋習慣出現轉變。

【Google手機】Google Pixel 6漏洞不斷 屏幕出現壞點或影響觸碰功能

傾向「豐富的視覺」感受　Google地圖不符合期望

Raghavan舉例，年輕用戶不習慣輸入關鍵字，而是希望以更深刻的方式發掘新內容。例如Google的研究發現，約有40%的年輕人要在附近找午餐吃的時候，不是透過Google搜尋或是地圖，而是打開Instagram、TikTok查看其他人發布的內容。

Raghavan分析，年輕用戶更傾向「豐富的視覺」感受，而目前Google地圖像是一張紙本地圖放入手機中，可能不符合他們的期望，甚至在Google搜尋中，有某些國家語音搜尋已經有高達30%的比例，代表年輕用戶不再打字輸入。

為應對挑戰，Google也不斷增加地圖、搜尋的視覺要素，例如在搜尋系統加入AR動畫，不再只是藍字的超連結。

【手機安全】Android手機再爆安全漏洞 黑客可控制手機

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【數據私隱】FTC禁第三方數據服務商　非法共享敏感醫療和位置數據
2022/07/12
【數據私隱】FTC禁第三方數據服務商　非法共享敏感醫療和位置數據
【個人私隱】報告：80%網民擬使用免費VPN　繞過政府網絡審查
2022/07/12
【個人私隱】報告：80%網民擬使用免費VPN　繞過政府網絡審查

你可能感興趣

【數據私隱】FTC禁第三方數據服務商　非法共享敏感醫療和位置數據
16:15 2022/07/12
【數據私隱】FTC禁第三方數據服務商　非法共享敏感醫療和位置數據
【個人私隱】報告：80%網民擬使用免費VPN　繞過政府網絡審查
12:08 2022/07/12
【個人私隱】報告：80%網民擬使用免費VPN　繞過政府網絡審查
手機Apps 社交平台 抖音 Google Instagram

上一篇文章

【Emoji】Unicode公開全新Emoji草圖　或增多款手勢及動物Emoji

下一篇文章

【Google】德政消失？ Google無預警淘汰舊Chromecast
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果動向】正式分手？　iPhone設計師Jony Ive不再與蘋果合作設計產品
【蘋果動向】正式分手？　iPhone設計師Jony Ive不再與蘋果合作設計產品
【內容審查】中國軟件WPS Office遭用戶踢爆　現敏感字眼會封鎖檔案　
【內容審查】中國軟件WPS Office遭用戶踢爆　現敏感字眼會封鎖檔案　
【經典再現】Nokia新手機大玩創意　無線耳機藏於機背
【經典再現】Nokia新手機大玩創意　無線耳機藏於機背
【淘汰舊系統】Windows用戶留意　Microsoft 365明年停止支援多個舊系統
【淘汰舊系統】Windows用戶留意　Microsoft 365明年停止支援多個舊系統
【透明手機】Nothing Phone（1）正式登場　7月21起香港發售
【透明手機】Nothing Phone（1）正式登場　7月21起香港發售
【iPhone新功能】YouTube「畫中畫」顯示功能　終於向蘋果用家開放
【iPhone新功能】YouTube「畫中畫」顯示功能　終於向蘋果用家開放
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款