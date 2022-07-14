【旅遊復甦】KKday 上月生意超越疫前水平　擬擴大全球招聘

▲ 隨著世界各地陸續開關，消費者的外遊需求將逐步釋放。（資料圖片）

疫情緩和後，多國開始放寬旅客入境限制，旅遊業有望迎來破冰。旅遊體驗預訂平台KKday宣布完成C+輪策略融資，疫情期間累計融資9500萬美元。該企將會擴大全球人才招募，目標今年內員工數量破千。

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疫情爆發令全球市場變得複雜多變，企業必須快速應對轉陣。KKday亦加強發展亞洲各地本土旅遊，並與合作夥伴不斷創新及推出商品。該企把產品線延伸至宅度假、當地美食、各式賽事、文娛表演及展覽門票等。

▲ KKday將擴大全球招聘，積極招攬各領域人才，包括軟體工程、商務開發、全球運營、市場策略等。（KKday提供圖片）

香港業績尤其理想

KKday指，期內帶動多個市場包括日韓、東南亞，​​尤其是香港市場，業績早已超越疫情前水準。深受香港用戶歡迎的產品包括古董帆船維港遊、元朗圍村文化單車深度遊、香港本土傳統工藝導賞團等。KKday認為，本地遊成為企業發展重要一環，可為迎接入境旅客打好基礎。

除此之外，隨著世界各地陸續開關，消費者的外遊需求將逐步釋放。今年6月份KKday整體營收表現更創下疫情以來新高，超越疫情前同期表現。疫情間的獲客成本也大幅降低至疫情前的3分之1。

深度在地體驗 迎合旅客需求

為準備搶佔外遊商機，KKday亦已累積超過30萬個旅遊體驗，例如台灣亦有超過1萬個深度在地體驗，如原住民文化體驗、農野游獵等。

KKday在日本當地的合作供應商亦已超過5,000個，開發過萬件在地旅遊商品，包括日本鳥取沙丘滑翔傘體驗、於世界遺産二条城舉辦的年度盛事「NAKED 夏日祭典」門票等；未來將會有更多的新產品與服務推出。在本地遊與境外旅遊雙引擎帶動下，KKday預計年度營收帶來高速增長。

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責任編輯：葉泳珊