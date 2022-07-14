【女性手機】小米12 Lite港版3,299元下周開售 強攻女性中階市場 送限量LANEIGE早鳥美容優惠

小米上周才發布與Leica聯乘的攝影旗艦手機Xiaomi 12S系列，本周又有新機公布！今次的主角是以「柔光自拍，唯美定格」為主題的5G手機Xiaomi 12 Lite，主打賣點是纖薄機身及自拍專用的雙柔光LED燈，加上與韓國美妝品牌LANEIGE的優惠，新機明顯主攻女神用家市場。

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新機僅量173克，厚度亦只有7.29mm，機身採用一體化平邊框架設計，提供8+256GB版本，設有「輕亮綠」、「輕亮粉」及「質感黑」三款機身色彩選擇。機身後蓋至框架部份均採用統一的啞光色漸變設計，令手機更具層次感。

機背部分配有金屬環，分別包裹著三個鏡頭，包括配備1/1.52吋感光元件的1億800萬像素的主鏡頭，以及800萬像素超廣角鏡頭和200萬像素微距鏡頭。機身正面的3,200萬像素前置鏡頭具備自動對焦功能，自拍人像模式更可配合自動HDR功能使用，面對背光等等高光差環境拍攝時，依然能夠暗位和高光位的細節保留。

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Xiaomi 12 Lite內置Snapdragon 778G晶片組及多層散熱系統，手機設有4,300mAh大容量電池，可於13分鐘內將手機充至50%電量。機身配備6.55吋AMOLED螢幕，支援 HDR10+ 及Dolby Vision，具備120Hz螢幕更新率及240Hz觸控採樣率。手機具有全天護眼功能，包括陽光模式3.0、閱讀模式3.0和True Display。

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新機場於7月19日於官網發售，定價為3,299元，由7月19日至26日期間購買新機可享高達600元限量禮遇。凡於7月20日至26日期間，在mi.com、小米之家、各大運營商及零售商購買Xiaomi 12 Lite的顧客，可獲贈小米行動電源20000 50W（299元）；凡於7月20日起，在小米之家購買Xiaomi 12 Lite的首1000名顧客，將可選擇「小米行動電源 20000 50W」（299元）或LANEIGE限量版「NEO Cushion x Artist Novo」/原裝NEO Cushion作為贈品，同時也有機會獲贈LANEIGE 100元現金券1張及LANEIGE 20分鐘專業修眉服務兌換券1張。另外，手機將預裝YouTube Premium訂閱服務，用戶可免費享用長達3個月的YouTube Premium。

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責任編輯：嚴浩文