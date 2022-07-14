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東京法院判東京電力前高層 就福島核災賠13萬億日圓

環球社會熱點 12:20 2022/07/14

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東京電力股東早前入稟法院，就福島核災事件向作為核電站營運商的東京電力公司前高層索償22萬億日圓（約1.25萬億港元）。東京法院周三（13日）裁定東電4名前高層需向東電賠償超過13萬億日圓（約7,400億港元）。

俄核武威脅恐成真？ 紐約市出片教民眾避難（有片） 【下一頁】

日本最高法院裁定 福島核事故政府無賠償責任 【下一頁】

5名被告包括東電前董事長勝俁恆久、前社長清水正孝、兩名前副社長武黑一郎及武藤榮、前常務董事小森明生。

東電子公司早於福島核災發生前，2008年3月已經估算可能有最高15.7米的海嘯襲擊福島第一核電站。

不過武藤榮同年自行決定委託土木學會探討，應否將估算納入海嘯對策方針，其後2011年3月的311大地震引發福島核事故。

股東指出東電高層應根據估算立刻採取應對措施，認為5名高層疏於採取海嘯對策，為東電帶來巨額損失。

而前高層一方指評估可信度不足，所以委託土木學會探討應否將估算納入海嘯對策方針，指如果不等待結果就採取對策的做法不合理。

日本311地震11周年 3.8萬人仍流離失所 【下一頁】

東京地方法院指出，東電前高層疏於作為董事應指示採取最低程度海嘯對策的提醒義務，事前應對完全欠缺安全意識和責任感，而他們與福島核事故存在因果關係。

法院裁定除了小森明生以外的4名前高層有賠償義務，需向東電賠償超過13萬億日圓。是次為日本法院首次裁定前企業高層有賠償責任，核電站營運商的經營將受到影響。

賠償額相信創該國民事訴訟案新高，4名高層實際上料難以賠償這個金額。

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責任編輯：鄭錦玲

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